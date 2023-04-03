Cumhur İttifakı'nda genel seçimler için liste hazırlama hareketliliği bu hafta artıyor. MHP'de seçimlere ayrı olarak girme eğilimi bastığı öne sürüldü. Cumhur İttifakı'nın son üyesi Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin AK Parti'nin listelerinden katılıp katılmayacağıyla ilgili karar listelerin teslim edileceği 9 Nisan gününe kadar değişiklik gösterebilir. AK Parti'de 3 dönem kuralına takılan 42 isim için ise karar şimdilik verildi, kadrolarda değişim beklentisi arttığı konuşuluyor.

SON DAKİKAYA KADAR HAREKETLİLİK!

Türkiye 14 Mayıs'a günbegün yaklaşılırken Ankara kulisleri ittifakların milletvekili listelerine odaklanmış durumda. CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova Cumhur İttifakı'yla ilgili konuşulanları canlı yayında anlattı. O açıklamalardan öne çıkan satır başları şöyle:

Temayül yoklamaları geride kaldı, mülakatlar bitti. Şimdi genel başkanların da dahil olduğu son dönemece girildi. Partilerin önlerinde 7 gün var. 9 Nisan saat 17.00'ye kadar süre bulunuyor. Genel olarak son gün neredeyse son dakikalara kadar çalışma sürer.

"3 DÖNEM KURALININ UYGULANMASI İÇİN BEKLENTİ ARTTI"

AK Parti'de üst komisyon listelerin son halini belirleyecek. Bazı şeyler kesinleşti. Liste iskeleti aşağı yukarı belli. Daha çok genç ve kadın olacak sinyalleri veriliyor. 3 dönemin uygulanacağı beklentisi arttı. İstisnasız uygulanırsa 42 isim, aralarında kurmay kadro da var, aday olmayacak. Onların yerine yeni isimler listeye girecek.

"HÜDA PAR'A 3 İSİM"

Cumhur İttifakı'nda netleşen başlık HÜDA PAR'ın AK Parti listelerinden girecek olması. Kulislerde seçilecek yerden 3 isme yer verileceği konuşuluyor. 'Birçok ilden de listelerde daha alt sıralarda yer açılabilir' deniyor.

"MHP'Lİ İSİM 'LOGOMUZ HER ŞEYİN ÜSTÜNDE GELİR' DEDİ"

MHP ve AK Parti ayrı girecek öyle görünüyor. Konuştuğum bir MHP kurmayı, 'Bizim AK Parti ile başından beri ortak liste çalışmamız olmadı. 54 yıllık bir partiyiz. Belki 1 veya 2 vekil çıkarılan illerde ortak listenin avantajı olabilir ama bizim logomuz her şeyin üstünde gelir' İfadesini kullandı.

LİSTE BUGÜN BAHÇELİ'YE SUNULACAK

AK Parti-MHP komisyonlarının daha çok göç eden depremzedelerin iradelerinin sandığa yansıması üzerinden yapılan toplantılar olduğu belirtiliyor. MHP'de geçici liste bugün Bahçeli'ye sunulacak.

"AK PARTİ CEPHESİ İÇİN HALA BİR SEÇENEK"

Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi açısından ne olur? Bazı dokunuşlar olabilir mi? Mesela 41 ilden kendi logoları ile girip bazı yerlerde AK Parti listelerinden girmek AK Parti cephesi için bir seçenek hala. Bunun ötesi de olabilir mi? "Mümkün" mesajları veriliyor. Gerçi Fatih Erbakan 'Bizim AK Parti listesinden gösterecek adayımız' yok demişti. Destici ise 'Ortak liste daha avantajlı' mesajını vermiş ve kapıyı aralamıştı. BBP ile görüşmeler var. 9 Nisan'a kadar süreç hareketli olur.

Süperhaber