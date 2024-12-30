Türkiye'de milyonlarca insanın merakla beklediği 2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıklanmasının hemen ardından beklenti memur ve emekli maaşlarının ne kadar olacağı merak konusu. 3 Ocak'ta netleşecek zam oranı için kamuoyunda konuşulan en güçlü tahminler şu şekilde.

6 AYLIK ENFLASYONA GÖRE ZAM SENARYOSU

5 aylık enflasyon verisine göre emeklilere 14,57 puan zammı hak etti. Merkez Bankası'nın son anketinde kilit ay olan Aralık enflasyonunun 1.72 olacağı beklentisi öne çıktı.5 aylık enflasyon oranına Aralık ayı enflasyon rakamının da eklenmesiyle yılın ikinci dönem 6 aylık enflasyon oranı yüzde 17'ye yaklaşacak. Bu senaryoda asgari ücrete yapılan zam yeniden devreye giriyor. Yılda bir kez artışın yapıldığı asgari ücrette zam oranı %30 olurken, yılda iki kez artış yapılan emekli maaşının da gerçekleşecek enflasyon oranında yani yüzde 17 civarında olması, yıllık bazda enflasyona denk gelecek aralıkta olması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Hali hazırda yaklaşık 10 milyon emekli en düşük seviye olan 12 bin 500 TL maaş alıyor. %17 zam yapılması senaryosunda en düşük emekli maaşının 14 bin 600 TL civarında olması bekleniyor.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK

Aynı enflasyon beklentisi üzerinden hesaplandığında memur maaşlarının da aynı oranda zam alması bekleniyor. En düşük memur maaşı olan 39 bin 205 liraya %17 ilave edildiğinde 2025 için taban maaşın 45 bin 870 liraya yükselmesi bekleniyor. Bu durumda gözler refah payına çevriliyor.

MEMUR VE EMEKLİ REFAH PAYI ALACAK MI?

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Yazıcı'nın "Memur ve emekli refah payı alacak mı?" sorusunu yönelttiği Prof. Dr. Pehlivanoğlu, bütçeyi işaret etti. Refah payının memur ve emekliler için gerekli olduğunu belirten uzman isim konuşmasına şöyle devam etti:

Refah payı çalışanların enflasyon oranına göre zam almalarına rağmen kurdaki artışın, fiyatlardaki, enflasyondaki artışın dalgalanmasından dolayı mağduriyet yaşayan çalışanlara bu mağduriyetin giderilmesi adına verilen ek bir ödeme. Çalışanlara ekonomik büyümeden daha fazla pay verilmesi anlamına gelir. Yeterli kaynak sağlandığı taktirde elbette olması lazım. Refah payı tüm emekli ve memurlara yapılması lazım.