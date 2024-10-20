Cerrah Mehmed Paşa Kimdir?

Cerrah Mehmed Paşa, 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda önemli bir hekim ve cerrah olarak tanınan bir figürdür. İstanbul'daki Cerrahpaşa semtine adı verilen bu kişi, cerrahi alanındaki katkılarıyla ve özellikle de yaptığı başarılı ameliyatlarla bilinmektedir.

Lakabı Neden "Cerrah"?

Cerrah Mehmed Paşa, "Cerrah" lakabını, bir şehzadenin sünnet edilmesi gibi önemli bir cerrahi müdahaleyi başarıyla gerçekleştirmesi sayesinde almıştır. Bu tür önemli ve dikkat çekici ameliyatlar, onun hekimlik kariyerinde önemli bir yer tutmuş ve toplumda takdir görmesini sağlamıştır.

Semt İle İlişkisi

İstanbul'daki Cerrahpaşa semtinin adı, bu önemli cerrahın mirası ve katkıları nedeniyle verilmiştir. Cerrah Mehmed Paşa, sadece tıbbi alanda değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel yaşamda da önemli bir figür olarak anılmaktadır.

Sorunun Cevabı

İstanbul'daki Cerrahpaşa semtine adı verilen Cerrah Mehmed Paşa, lakabını şehzadeyi sünnet etmek ile almıştır.

Cevap: A: Şehzadeyi sünnet etmek.