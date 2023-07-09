Olay, dün saat 22.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Aziz Nesin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aracıyla evine gelen adam, aracını komşusunun apartmanın önüne park etti. Bunun üzerine komşusu pencereden bağırarak otomobilini çekmesini istedi. İkili arasında tartışma çıkarken, sinirli komşu eline geçenleri pencereden arabaya fırlatmaya başladı. Araç hasar görürken, durum araç sahibini çileden çıkardı. Sesler üzerine caddeye inen mahalle sakinleri, sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.iha