Ordu’da etkili olan sel ve toprak kaymalarının ardından ekiplerin çalışmaları sürüyor. AFAD Başkanı Yunus Sezer, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve beraberindekiler ile birlikte dün gece yağıların ardından taşan Bülbül Deresi’nde incelemelerde bulundu.

“Bine yakın toprak kayması ve heyelan var”

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Sezer, “Çok şükür dün gece yarısından itibaren yoğun bir şekilde yağış almamıza rağmen, taşkın olmasına rağmen Ordu merkezimizde herhangi bir can kaybı meydana gelmedi, zararlar var. Bunların da zarar tespit ekiplerimiz şu anda sahada çalışmalarını devam ettiriyorlar. En kısa sürede bunlarla ilgili olarak da vatandaşımızın yarasını saracağız. Burada hem Cumhurbaşkanımızın, hem İçişleri Bakanımızın burada her türlü destek ve yardımın yapılması yönünde talimatları var bizlere. Bunları yerine getireceğiz en kısa sürede. Karadeniz Bölgesi’nde yaklaşık 130 kilogram yağış alındı, büyük bir yağış. Buna bağlı olarak bine yakın heyelan ve toprak kayması var. Burada da ekiplerimiz özellikle yerleşim yerlerinin etkilenen alanlarında şu anda dört ekibimiz Ordu genelinde çalışmalarını devam ettiriyorlar. Burada da yine vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm çalışmalar en hızlı gerçekleştirilecek” dedi.

“15 ilimize turuncu uyarı vermiş durumdayız”

15 il için turuncu uyarı verildiğini kaydeden Sezer, şunları söyledi:

"Maalesef dün yine bir vatandaşımızı Samsun’da sele kapılması sonucunda kaybettik. Onun da bu sabah gece sabaha kadar arama kurtarma çalışmaları devam etti, bu sabah itibarıyla bulduk. Allah’tan rahmet diliyoruz. Yoğun yağışlar nedeniyle 15 ilimize turuncu uyarı vermiş durumdayız. Meteorolojiyle beraber anlık olarak takip ediyoruz, bu verilen uyarılar sonucunda başta yetkililer olmak üzere valilerimiz, belediye başkanlarımız, muhtarlarımız olmak üzere tüm kriz merkezlerimiz şu anda aktif durumda. İş makineleriyle risk oluşturan alanlarda tedbirler alınmış durumda. Aynı zamanda da olması muhtemel sıkıntılara karşı hava araçlarımızı da arama kurtarma noktasında bekletiyoruz. Vatandaşlarımızdan özellikle istirhamımız şudur, bu turuncu uyarılar yarın da devam edecek. Gelen uyarıları dikkate almaları, özellikle risk oluşturan dere yataklarından ve benzeri alanlardan uzak durmalarını özellikle istirham ediyoruz. Geçmiş olsun diliyoruz. En kısa zamanda da yaraları saracağız. Kıymetli büyükşehir belediye başkanımız, Sayın Bakanımız da buradalar. Bütün iş makineleriyle, 350 tane iş makinesi ve bin 100 tane belediye personeli hem belediye hem büyükşehir belediyesi hem de diğer belediyelerimizin personeliyle şu anda aktif bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Gönüllülerimiz var, temizlik çalışmalarına katkı da sunuyorlar. Jandarmamız var, polisimiz var, DSİ’miz var, karayollarımız var. Herkes sahada aktif bir şekilde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar."

'Ordu-Giresun Sahil Yolu çift yönlü olarak açıldı”

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Ordu Valisi Tuncay Sonel ise sel nedeniyle ulaşıma kapanan sahil yolunun ulaşıma açıldığını belirterek, “Şehir içerisindeki geçiş yolumuzda da çok ciddi çalışmalar yapıldı. İnşallah oranın da çift taraflı olarak açılması sağlanacak. Bu süreçte 2 vatandaşımız da kurtarıldı, birisi hafif şekilde yaralı diğer vatandaşımız ise hiç yaralı değil. Devletimizin kurumlarıyla teyakkuz halindeyiz” ifadelerine yer verdi.