Gazze'deki Sağlık Bakanlığından İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin 4. gününde yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 54 kişinin cansız bedeni ile 19 yaralının ulaştığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin 53'ünün enkaz altından çıkarıldığı, 1 kişinin de daha önceki saldırılarda aldığı yara nedeniyle öldüğü belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 47 bin 161'e, yaralıların sayısı ise 111 bin 166'ya çıktı.

Sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmak amacıyla arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü; hala enkaz altında ve yol kenarlarında cansız bedenler olduğu ifade edildi.

Bakanlık tarafından dün yapılan açıklamada, son 24 saatte hastanelere 72 kişinin cansız bedenin ulaştığı, bunlardan 68'inin enkaz altından çıkarılanlar olduğu ifade edilmişti.

İsrail ordusu "ateşkese rağmen" Gazze'nin güneyinde 1 Filistinliyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ordusunun "ateşkese rağmen" açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bölgedeki bir sağlık görevlisinin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, Refah şehrinin doğusunda İsrail ordusunun ateş açması sonucu Ekrem Atıf Zenun isimli Filistinli yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

⁠İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadını serbest bırakmıştı.

İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmıştı.