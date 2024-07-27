İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Deyr Belah kentindeki Hadice Okulu'nda kurulan sahra hastanesini bombalaması sonucu 31 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
Çocuklar dahil 31 sivil hayatını kaybetti
Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Deyr Belah kentindeki yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Hadice Okulu içerisindeki sahra hastanesine saldırı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 31 Filistinlinin öldüğü, onlarcasının yaralandığı kaydedildi.
Kaynak: AA-Ensonhaber