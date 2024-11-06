İsrail uçakları dün sabah saatlerinde, derhal bölgenin boşaltılması yönünde ifadelerin yer aldığı broşürleri Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinin mahallelerine attı.

İsrail güçleri broşürlerin atılmasıyla eş zamanlı Beyt Lahiya beldesini rastgele havadan ve karadan bombalamaya başladı. Çok sayıda Filistinli İsrail bombardımanında hayatını kaybetti.

Yüzlerce Filistinli yanlarına alabildikleri bazı eşyalarıyla yaşadıkları toprakları terk ederek Gazze'nin kuzeyinden ayrılmaya başladı.

İsrail ordusu tahliye broşürleri atar atmaz rasgele bölgeyi bombaladı

Filistinli yaşlı kadın İntisar Ebu Dragma, AA muhabirine İsrail güçlerinin sabah saatlerinde bölgenin boşaltılması için broşür attığını ve yaşadıkları yeri terk ederek bölgeden ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Beyt Lahiya'yı terk edip yorucu bir yolculuktan sonra Gazze kentine ulaşan Dragma, "(İsrail güçleri broşürleri attıktan) Birkaç dakika sonra mahallede bazı genç erkekler İsrail ordusunun hedefi oldu, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi öldü. Onların vücutları paramparça olmuştu." ifadelerini kullandı.

Hasta eşinin Gazze'nin kuzeyinde İsrail güçlerinin kontrol noktasında alıkonulduğu sırada hayatını kaybettiğini söyleyen Dragma, eşine refakat eden ve yerinden edilen bir Filistinlinin de uzun süre susuz kaldığı için öldüğünü söyledi.

Kalp hastası ve kronik tansiyon ve şeker hastalığı da olan Dragma, "(Eşim) Yolun zorluğuna ve yorgunluğuna dayanamadı ve öldü, artık sadece üç çocuğum kaldı." dedi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir aydır gıda ve içme suyu yok

Beyt Lahiya'yı terk etmek zorunda kalan adını açıklamayan bir Filistinli de bombardıman ve ölüm korkusuyla yaşadığı evden ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

Göç sırasında İsrail güçlerinin kontrol noktasında alıkonularak sorguya alındıklarını söyleyen Filistinli, "Burayı nüfusundan arındırıp yeniden işgal etmeyi planlıyorlar." dedi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, yüzlerce Filistinli Gazze Şeridi'nin kuzeyini terk ederek aç susuz yollara düştü.

Bir ayı aşkın süredir Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gıda ve içme suyu bulunmadığını kaydeden, bölgeyi terk eden Filistinliler bilinmeze doğru bir yolculuk yaptıklarını ifade etti.

Beyt Lahiya'da enkaz altında kurtarılmayı bekleyen Filistinliler var

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerin Beyt Lahiya'da İsrail güçlerinin bombaladığı evlerin enkazından çok sayıda imdat çağrısı aldığı belirtildi.

"Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya Projesi bölgesinde, geçtiğimiz günlerde İsrail güçleri tarafından yıkılan bazı evlerin enkazı altında hayatta kalan vatandaşların bulunduğuna dair ihbarlar alıyoruz." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, uluslararası insan hakları ve insani yardım kuruluşlarına İsrail güçlerinin sivil savunma ekiplerine bölgede enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma yapmasına izin vermesi konusunda baskı kurması çağrısında bulunuldu.

İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik saldırılarını 5 Ekim'den sonra sıklaştırdı ve bölgeye yardımların girmesini engelleyerek bombaların yanı sıra açlık, susuzluk ve salgın hastalıklarla yaptığı soykırımı şiddetlendiriyor.

Gazze'de yaralılar cerrah eksikliği nedeniyle kurtarılamıyor

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaralıların cerrah eksikliği nedeniyle kurtarılamadığı belirtildi.

Deyr el-Belah kentindeki Kemal el-Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 25 Ekim'de Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastaneye düzenlediği baskın sırasında sağlık personelinin çoğunu gözaltına aldığını hatırlattı.

Hastanenin hala abluka altında olduğunu ve sadece iki doktor ve birkaç hemşirenin kaldığını aktaran Ebu Safiyye, "Maalesef cerrahi uzman eksikliği nedeniyle çok sayıda yaralıyı kaybettik. Çoğu vaka cerrahi müdahale gerektiriyor ve sağlık ekipleri gözaltına alındıktan sonra İsrail ordusu cerrahi ekiplerin girişine izin vermedi." dedi.

İsrail'in hedef alması nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde tek bir ambulansın bile olmadığını dile getiren Ebu Safiyye, bu durumun da hastaneye ulaştırılamadığı için çok sayıda yaralının sokaklarda ölmesine neden olduğunu vurguladı.

Gelişigüzel saldırılar devam ediyor

Hastanenin dün ve önceki gün de gelişigüzel şekilde bombalandığını ifade eden Ebu Safiyye, saldırılarda görevde olan sağlık personeli ve çocukların yaralandığını paylaştı.

Kamal Advan Hastanesi Müdürü, "İsrail bombardımanının durdurulması için dünyaya, uluslararası ve insani kuruluşlara müdahale çağrısında bulunduk ancak maalesef herhangi bir yanıt alamadık." dedi.

Ebu Safiyye, 4 Kasım'da yaptığı açıklamada her yerden üzerlerine kurşun ve top mermisi yağdığını ifade etmiş, hastanede 19'u çocuk, 4'ü yenidoğan olmak üzere 120 hasta ve yaralı bulunduğunu aktarmıştı.

Öte yandan, El-Avde Hastanesi yönetimi yaptığı yazılı açıklamayla DSÖ ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinden, hastaneye tıbbi malzeme ve yakıt tedarikinde bulunmalarını istemişti.

Açıklamada, hastaneye 5 Ekim'den bu yana yakıt girmediği ve stokların tükenmek üzere olduğu, sağlık hizmetinin devam etmesi için acil ilaç, tıbbi malzeme, kan ünitesi, gıda ve suya ihtiyaç olduğu vurgulanmış