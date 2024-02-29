Edremit Belediye Başkanı ve AK Parti Edremit Belediye Başkan adayı İsmail Say, basın mensuplarıyla bir araya gelerek 31 Mart yerel seçimleri öncesi açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde proje lansman toplantısı gerçekleştirerek seçim çalışmalarını maddeler halinde partililer ve basınla paylaşan İsmail Say, yerel seçim çalışmaları hakkında da konuştu.

“EDREMİT İÇİN UZUN SÜRELİ MASTER PLANI HAZIRLAYACAĞIZ”

İsmail Say, “Bize düşen görev kendimizi anlatmak ve destek istemek, takdir ise milletimizin. Bakış açımız şu; Edremit’in önümüzde 50 yılını ve 100 yılını oluşturacak bir master plan çalışması yapacağız. Şehirlerin ve bölgelerin imar plan çalışması yapılacak. Bu planlama ile nerede yerleşim bölgesi olacağı, nerede yeşil alan oluşturulacağı, nerede sanayi olacağının 5-10-20 yıl önce planlaması olacak.” diyerek basın mensuplarına çalışma taslaklarından bahsetti.

Edremit’in 50 ve 100 yıllık master planını hazırlayacaklarının altını çizen Say, dünya çapında ödüllü Şehir Planlama uzmanlarıyla çalışacaklarını söyledi.

Edremit Belediye Başkanı ve AK Parti Edremit Belediye Başkan Adayı İsmail Say, “Van’ımızın en önemli problemleri olan ulaşım ve altyapı hizmetlerinin daha geç bitirilmesi, geçmiş yıllara ait bir master planının olmamasından kaynaklı. Bu master planını dünyada ödül almış şehir planlamacıları ile yapacağız, çalıştay düzenleyeceğiz. Aynı zamanda üniversitemizin Şehir Planlama alanında çalışma yapan hocaları ve öğrencileriyle beraber de çalışıyoruz. Biz Edremit’imizin önümüzdeki 50 ve 100 yıllık planlamasını yapacağız. Bunlarla beraber onlarca yeni projemiz var, 10’a yakın ayakları yere basan sosyal belediyecilik örneği var.” ifadelerine yer verdi.

“EDREMİT’E BİR MARKA KAZANDIRDIK”

Başta Edremit Sürekli Eğitim Merkezi (ESEM) gibi çeşitli kült çalışmalar yaptıklarını belirten İsmail Say, “Edremit’e bir marka kazandırdık” dedi.

ESEM’lerin sayısını arttıracaklarını belirten Say, “Bir taraftan altyapı çalışmalarını yaparken bir taraftan da ESEM gibi sosyal belediyecilik işleri yapıyoruz. İkinci dönemde daha da güzel işler yapmaya hazırız.” diye konuştu.

18. maddeden altyapı problemine, yüzen otel projesinden Van-Edremit teleferik projesine kadar farklı konu başlıklarında açıklama yapan Say, “18’inci maddenin durumuna yönelik bir şey söyleyecek olursak, ortaklık payı. Yani eğer yol herhangi bir vatandaşımızın arsasından geçiyorsa ortaklık vatandaşımızın mağdur olmaması adına oluşturulan havuzdan ‘düzenleme ortaklı payı’ dediğimiz paydan eksik olan tamamlanıyor ve o bölge alınıyor. Sorun bu, yani bu prosedür yanlış uygulandığından kaynaklanıyor.

18’inci madde prosedürünün yanlış işletilmesinden kaynaklı olarak vatandaşımızdan gelen tüm itirazları ve şikayetleri göz önünde bulundurarak vatandaşın rıza göstermediği tüm uygulamaları iptal ettik. Yasada vatandaşın rızası aranmamasına rağmen vatandaşın rızasının olmadığı tüm uygulamaların iptaline gittik.” şeklinde konuşarak iddialara da cevap verdi.

Edremit halkıyla interaktif şekilde ilerleyerek çalışmaları yürüteceklerinin altını çizen Say, “Genel bir planlamadan sonra halkımızla, mahalle bazlı uzlaşarak yeni yollara başvuracağız. Çünkü altyapı problemini çözmemiz gerekiyor. Açmak zorundayız, kanalizasyonun dahi gitmediği topraklar var. Ama bu süreci yürütürken hassas dengeleri gözeteceğimizden emin olun.” ifadelerini kullandı.