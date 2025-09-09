AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Patent ve Marka Kurumu verilerinin analiz edilmesiyle hazırlanan "İşletme Değerlendirme Raporu"nun 2024 dönemine Findeks Platformu üzerinden ulaşılabiliyor.

KOBİ'lerin veri temelli karar almasını desteklemek için geliştirilen raporda, işletmelerin sektörde gerçekten nerede durduğu, rakiplerinin kim olduğu ve ihracatta kimin önde bulunduğu gibi sorulara cevap veriliyor.

2024 dönemi verileri erişime açılan raporda işletmelere, insan kaynakları, AR-GE, yenilik ve markalaşma, verimlilik, ihracat ve finansman gibi önemli alanlarda son 5 yıllık performanslarını tüm yönleriyle görebilme imkanı tanınıyor.

İşletmelerin rakipleriyle gerçek kıyaslamalar yapabilmesine de olanak veren raporda, bu kuruluşlara net satış, aktif büyüklük, çalışan sayısı gibi konularda Türkiye geneli ve bölgesel sıralama bilgileri sunuluyor.

Raporda, ihracat tutarı, pazar ve ülke karşılaştırmaları yer alırken satış karlılığı, iş gücü verimliliği, kapasite kullanım oranları, borç ödeme gücü, alacak tahsil süresi, finansal dayanıklılık göstergeleri gibi konularda ayrıntılı finansal analizler de paylaşılıyor.

İşletmeye ayna tutuyor

İşletmelere ayna tutan, geleceğe güvenle yön vermek isteyen işletmeler için güçlü bir "pusula" işlevi gören rapor, ticaretten ihracata, bayilikten banka kredilerine, ihale başvurularından kamu desteklerine kadar birçok alanda referans niteliği taşıyor.

Kamu destek programlarında işletmelerin elini güçlendiren raporun verileri doğrudan devlet kurumlarından alınıyor.

Güvenilirlik ve şeffaflığın en üst düzeyde sağlandığı rapor hem Türkçe hem İngilizce olarak düzenleniyor. Böylece işletmeler, yalnızca yurt içinde değil, uluslararası işbirliklerinde de prestijli bir referans belgesine sahip oluyor.

Raporları bugüne kadar yaklaşık 60 bin işletme aldı

İDR, Findeks Platformu üzerinden güvenli şekilde temin edilebiliyor. Platforma üyelik ücretsiz yapılıyor.

İşletmeler kendi raporlarını 60 lira karşılığında alabilirken üçüncü kişiler işletmenin rızasıyla rapora 120 lira karşılığında ulaşabiliyor. Rapor, işletmenin onayı olmadan hiçbir kişi ya da kurumla paylaşılmıyor.

İDR, ölçek ayrımı yapılmaksızın verisi olan tüm işletmeler için hazırlanabiliyor. Büyük ölçekli işletmeler de rapordan yararlanabiliyor.

İlk olarak 2019 yılında devreye giren rapor, bugüne kadar yaklaşık 60 bin işletme tarafından alındı.