Paylaşılan verilere göre İŞKUR aracılığıyla ülke genelinde Ağustos ayında; 73 bin 131’i erkek, 46 bin 205’i kadın olmak üzere toplam 119 bin 336 kişi işe yerleştirildi.

2024 yılı istatistik bültenine göre Ocak - Ağustos döneminde ise İŞKUR aracılığı ile işe yerleştirilen toplam kişi sayısı 947 bin 388 olarak kayıtlara geçti.

2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde İŞKUR aracılığı ile en fazla işe alımın yapıldığı il 228 bin 172 kişi ile İstanbul olurken, en düşük işe alımın yapıldığı il ise 256 kişi ile Ardahan oldu.

VAN’DA İŞKUR ARACILIĞI İLE KAÇ KİŞİ İŞE ALINDI?

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre; Van’da Ocak-Ağustos döneminde İŞKUR aracılığı ile işe yerleştirilen toplam kişi sayısı 4 bin 823 olarak açıklanırken, il bazında işe yerleştirilenlerin cinsiyet oranı ise henüz paylaşılmadı.

Van, Türkiye’de bulunan 30 büyükşehir içerisinde ise İŞKUR aracılığı ile en az işe alımın olduğu dördüncü il oldu.

İŞKUR aracılığı ile işe alımın yapıldığı büyükşehirler şu şekilde sıralandı;

İstanbul 228 bin 172, Ankara 68 bin 742, İzmir 50 bin 329, Bursa 39 bin 13, Kocaeli 36 bin 708, Muğla 35 bin 80, Adana 34 bin 801, Antalya 29 bin 920, Konya 22 bin 632, Manisa 21 bin 669, Sakarya 19 bin 880, Gaziantep 19 bin 806, Mersin 19 bin 805, Aydın 19 bin 608, Tekirdağ 15 bin 48, Samsun 14 bin 50, Kayseri 14 bin 10, Balıkesir 13 bin 568, Diyarbakır 12 bin 479, Denizli 10 bin 813, Malatya 10 bin 638, Eskişehir 9 bin 593, Trabzon 8 bin 533, Ordu 7 bin 427, Şanlıurfa 6 bin 17, Erzurum 5 bin 808, Van 4 bin 823, Kahramanmaraş 3 bin 91, Mardin 2 bin 231 ve Hatay bin 825.