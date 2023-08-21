Tahmini Okuma Süresi: dakika

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Destek Hizmetler Müdür Yardımcısı Ekrem Özhekti’nin kurduğu whatsapp grubu üzerinde yaptığı çağrı ile ilk kez 2019 yılında bir araya gelen İskele YİBO mezunları, bu yıl beşinci kez mezun oldukları okulda bir araya geldiler. İskele Mahallesi’nde bulunan okulun bahçesinde toplanan mezunlar, eski günleri yad etmenin mutluluğunu yaşadılar.

Uzun süredir görmedikleri arkadaşları ile bir araya gelen eski mezunlar, geç saatlere kadar hem eğlendiler hem de birlikte olmanın mutluluğunu paylaştılar.

Kurduğu whatsapp grubu ile yıllarca görüşemeyen okul arkadaşlarını öğretmenleriyle bir araya getirerek kardeşten öte olan arkadaşlar arasındaki hasret ve özleme son vermeyi başaran Ekrem Özhekti, 5 yıldır düzenlenen etkinliğin organizasyonu gibi gecenin sunuculuğunu da üstlendi. Gecede 1976 yılında mezun olanların da aralarında bulunduğu yüzlerce öğrenci kendilerini tanıtıp, okul yıllarında yaşadıkları acı ve tatlı hatıralarını anlattılar.



Okulun basketbol takımındaki başarısını lise yıllarında Ankara TED Koleji Basketbol Takımı’nda oynayarak sürdüren ve spor hayatı kadar Ankara’da gerçekleştirdiği projelerle iş hayatında da başarı basamaklarını hızla çıkan Fuat Kuçat’ın sponsorluk yaptığı geceye 23. dönemde Ankara, 24, 25, 26 ve 28. dönem Van Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk, babacan tavırları ve yaptığı esprilerle öğrencilerin gönlüne taht kuran efsane öğretmen Ramazan Çelik, ‘Öğrenci dostu öğretmen’ lakabıyla bilinen Mehmet Sular, sempatik tavırlarıyla okulda herkes tarafından çok sevilen Celaleddin Başak’ın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey görevlerde bulunanlarla yüksek girişimcilik zekasıyla Van’ın yanı sıra Türkiye’nin birçok ilinde yatırımları bulunan yüzlerce eski mezun katıldı.

Büyük emeklerle YİBO mezunlarını bir çatı altında toplamayı başaran Ekrem Özhekti, YİBO’nun imkansızlıklar içinde kendilerine imkan sunan bir okul olduğunu, özverili öğretmenlerin sayesinde hayata tutunduklarını söyledi.

Gecenin sponsorluğunu üstlenen iş insanı Fuat Kuçat ise birçok arkadaşıyla yıllar sonra ilk kez bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydederek emeği geçenler teşekkür etti.

Okul yıllarındaki başarısını kardeşleriyle kurdukları şirketlerle ticaret hayatına taşıyan ve daha sonra bu başarısını girdiği siyaset hayatına da taşıyarak bir dönem Ankara, 4 dönem ise Van Milletvekilliği ile taçlandıran AK Parti Van Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk de, programın düzenlenmesinden emeği geçenlere teşekkür etti.

Yoğun işleri ve ağır bir cerrahi operasyon geçiren hastası olmasına rağmen organizasyona katılmamanın kendisi açısında büyük bir eksiklik olacağını vurgulayan Kayatürk, gecenin geç saatlerinde de olsa programa yetişmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Babacan tavırları ve yaptığı esprilerle öğrencilerin gönlüne taht kuran efsane öğretmen Ramazan Çelik ise birbirinden güzel fıkra ve esprileriyle katılımcılara güzel vakit geçirdi.

Okul bahçesinde sıraya girerek karavanadan yemek yiyen eski mezunlar ve öğretmenleri, daha sonra okul yıllarında olduğu gibi öğrenciler arasında bilgi yarışması düzenlendi. Okulun tarihçesi ile dönemin öğretmenlerinin bazı özellikleriyle ilgili soruların sorulduğu bilgi yarışmasında Burhan Kayatürk’ün de aralarında bulunduğu grup kazandı.

Yaklaşık beş yıldan beri düzenlenen ‘İskele YİBO Buluşmasına’ gerek maddi ve gerekse manevi destek sağlayan AK Parti Van Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk, dönemin öğretmenlerinden Ramazan Çelik ve Mehmet Sular, iş adamları Süleyman Balkan, Fuat Kuçat ve Ömer Kasap ile yıllardır büyük bir fedakarlık örneği göstererek ‘İskele YİBO Mezunları’nın buluşmasına öncülük yapan Ekrem Özhekti’ye birer teşekkür plaketinin verildiği gecede İskele YİBO mezunu olan KOOP İş Sendikası Van Şube Başkanı Ayhan Özbek ise İskele YİBO buluşmasına büyük katkı sağlayan Kayatürk ile Özhekti’ye birer teşekkür plaketi verdi.

Eski mezunlar, sahne alan yerel sanatçı Hozan Reşo ve ekibi tarafından söylenen bir birinden güzel türküler eşliğinde gecenin geç saatlerine kadar halay çekerek eğlendiler. İHA