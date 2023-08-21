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WanHaber – Özel

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde yer alan Medya ve İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi, bölgenin yaratıcı endüstriler alanında ilk projesi oldu.

Medya Merkezi hakkında bilgi veren Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Afif Ataman, "Öncelikle medya merkezinin kuruluşu sürecine önayak olarak üniversitemize ve ülkemize bu önemli merkezi kazandıran üniversitemizin rektörü Sayın Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye teşekkür ederim. Ayrıca sürecin yürütülmesi aşamasında ajans olarak destek veren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Sayın Halil İbrahim Güray ve ekibine teşekkür ederiz.

Üniversitemiz ve DAKA ortaklığıyla yürütülen bu proje ile hayata geçen Medya ve İletişim Uygulama ve Araştırma merkezimizde, öğretim elemanları ile öğrencilere yönelik medya alanındaki ulusal ve uluslararası meslek profesyonellerini gerek Van'da yüz yüze buluşturarak gerekse de çevrimiçi seminer, konferans, kurs, atölye çalışmaları ve buna benzer eğitim programları düzenleyerek burayı 24 saat yaşayan bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz.

Bunun için de ülkemizdeki kamu kurum – kuruluşları, aynı zamanda özel ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştireceğiz. Merkezimiz bünyesinde yapacağımız faaliyetler ve üreteceğimiz içerikler ile medyanın gücünü de kullanarak ulusal ve uluslararası platformlarda üniversitemizin ve Van şehrinin görünürlüğünü arttırmayı da hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÜNİVERSİTE RADYOSUNU AKTİF HALE GETİRİYORUZ”

Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Afif Ataman, yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Binanın Medya Merkezi haline geliş sürecinde, bina içerisinde bulunan Prof. Dr. Cengiz Andiç Konferans Salonu'nun dönüşümü gerçekleştirildi.

Yeni salon yapısının sadece bir konferans salonundan ibaret olmadığını, içerisinde sistem odası, reji, ses ve ışık ekipmanlarının da olduğu tam manasıyla bölgenin en iyi alt yapısına sahip bir medya kompleksi şeklinde tasarlandığını söyleyebilirim. Bununla birlikte bu teknik altyapıdan faydalanarak internet ve/veya karasal yayın üzerinden radyo program içeriği üretmek, hazırlanan programları yayın ağı üzerinden tüm dünyaya sunmak için de hazırlıklarımızı tamamladık.”

Medya Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Afif Ataman; “Medya merkezimizin önceliği Görsel Sanatlar alanında eğitim alan öğrencilere yönelik bir medya laboratuvarı işlevi görmektir. Bu kapsamda Üniversitemizde bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri ile Van Meslek Yüksekokulu Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerinin tamamını merkezimizde yapmalarını sağlayacağız.

Ayrıca ilimizde bulunan sinema, televizyon ve radyo alanında eğitim veren mesleki liselerin de öğrencilerinin merkezimizden faydalanması için eğitimler planlıyoruz. Böylece öğrencilerin eğitim içerisinde üretim yapmalarına da imkân sağlayacağız.

Şu ana kadar Merkezimize ait Canlı Yayın Aracı ve konferans salonunda sempozyumlar, ödül törenleri, tiyatro gösterileri, konserler ve çeşitli programlar dahilinde yaklaşık 80 program gerçekleştirdik ve bunların yaklaşık 30 programını da canlı yayınladık” açıklamasında bulundu.

Ataman son olarak, “T.C. Van Valiliği ve Güzel Sanatlar Fakültemiz ile ortak yürüttüğümüz ‘Sinemadan Çıkmış İnsan Projesi’ kapsamında 18 okul, 2100 ilköğretim öğrencisine konferans salonumuzda sinema gösterimi ve söyleşi yapıp, öğrencilerin sinema sanatıyla buluşmalarına katkı sağladık, yeni dönemde de benzer faaliyetler yapmayı planlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Haber: Fatma Öztürk