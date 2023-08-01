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Wanhaber / Ramazan Çetin

Van Spor Futbol Kulübü, iş insanları Abdülnasır Çetin ve Zahir Kandaşoğlu’nun takıma maddi destekte bulunduğunu açıkladı.

Bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Van Spor Futbol Kulübü, sezon hazırlıklarına devam ediyor. Bir yandan sezon hazırlıkları sürerken, diğer taraftan kombine bilet satışları hazırlığı yapılıyor.

Van Spor’da ilk kombineleri alacak isim açıklandı. Edinilen bilgilere göre İş insanı Abdülnasır Çetin 200 bin TL’lik kombine bilet alarak kulübe destekte bulundu.

Takıma destekte bulunan bir diğer iş insanı ise Zahir Kandaşoğlu oldu. Van Spor’dan yapılan açıklamaya göre; iş insanı Zahir Kandaşoğlu, Van Spor Futbol Kulübüne, SGK ve vergi borçları yapılandırmasının ilk taksitleri olan 300 bin TL tutarında destek verdi.

Vanspor Futbol Kulübü, takıma destek sunan iş insanları Abdülnasır Çetin ve Zahir Kandaşoğlu’na teşekkür etti.