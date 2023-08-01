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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince 1-31 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda haklarında toplamda 341 yıl hapis cezası bulunan 139 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 91'i işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Motosikletli yunus ve devriye timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 24 şüpheli yakalandı, kayıp 2 kişi bulundu.

Operasyonlarda 2 otomobil, 3 motosiklet, 10 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 2 tüfek, 20 bin lira, 2 telefon, 53 fişek, 63 mermi, 649 paket bandrolsüz sigara, 10 elektronik sigara, 6 bıçak, muşta, 3 kopya düzeneği ve çalıntı malzemeler ele geçirildi.AA