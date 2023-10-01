Tahmini Okuma Süresi: dakika

Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ‘Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda 5 ülkeden toplam 74 stant açıldı. 110 markanın sergilendiği fuarda birbirleriyle görüşme imkanı bulan firmalar, turizmin daha çok yaygınlaşması için önemli girişimlerde bulundular. Van’da düzenlenen turizm fuarını önemsediklerini ifade eden İran ve Iraklı firmalar, fuarın üç ülke arasındaki turizmi daha da çok geliştireceğini söyledi. Fuarda kendi bölgelerindeki tarihi güzellikleri anlatma fırsatı bulduklarını ifade eden firmalar, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler. İHA