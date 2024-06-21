Mayıs ayında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanının hayatını kaybetmesiyle beraber İran’da seçim hazırlığı yapılıyor. Van’a sınır kapısı olmasından kaynaklı zaman zaman Van’da çok fazla İran vatandaşı bulunuyor. Söz konusu Van’daki İranlıların da oy kullanabilmesi için Van Ticaret ve Sanayi Odası’na sandık kurulacak.

28 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için Van’da bulunan İranlılar için de sandık kurulacağı belirtildi. Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Başkanı Necdet Takva, sosyal medya hesabı üzerinde paylaşımda bulundu. Başkan Takva, paylaşımında;

“Şehrimizde bulunan İran İslam Cumhuriyeti vatandaşlarının, 28 Haziran 2024 Cuma günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmalarını teminen, Van TSO’da oy kullanma sandığı kurulacaktır. Odamızın İran ile geliştirdiği iletişimin sonucu olarak İran konsolosluğuna, Valimiz Sn Ozan Balcı’ya, Van TSO İran danışmanımız Sn Samad Poursoltani’ye teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.