IKBY'den bir heyet, Van TSO'nun daveti üzerine kente geldi. Erbil Valisi Omed Khoshnaw, Soran Valisi Halgord Şeyh Necib, Vali Yardımcısı Hakim Teli, Süleymaniye Vali Yardımcısı Ahmed Ali Ahmed, Erbil Belediye Başkanı Karzan Abdulhadi Taha, Duhok TSO Başkanı Shukri Jameel Norî, Barzani Vakfı Başkan Yardımcısı İbrahim Sameen Ali Wrmziyar, Erbil TSO Yönetim Kurulu üyeleri, Turizm Bakanlığı yetkilileri ve çok sayıda bürokratın yer aldığı heyeti Van TSO Yönetim Kurulu, Meclis Başkanı ve meclis üyeleri ağırladı.

Ziyarette konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van'ın tarihi, turizm potansiyeli ve Van TSO hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Program hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.