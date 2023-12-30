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Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir. Atatürk konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finali iptal oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray oyuncularının, Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle bu karar alındı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Suudi yetkililerin Atatürk tişörtüne ve tribünde ise pankartlarına izin vermemesi Türkiye'de infial yaratırken, AK Parti'den de ilk açıklama geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir. Atatürk konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullanıldı.