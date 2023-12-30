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Pazar günü sahasında konuk ettiği Yeşil Varto Spor'u 3-0 mağlup eden ve önemli 3 puanı daha hanesine yazdıran Van Gölüspor, bugün saat 13.00'te deplasmanda Bağlar Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Van'ı bölgesel amatör ligde temsil eden ve grupta oynadığı son maçlarda aldığı galibiyetlerle dikkatleri üzerine çeken Van Gölüspor, deplasmanda karşılaşacağı Diyarbakır temsilcisi mağlup ederek, hanesine 3 puan daha yazdırmak istiyor

. Hafta boyunca İpekyolu İlçe Stadyumu'nda Bağlar Belediyespor maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Van temsilcisinde tek hedef galibiyet. Bugün saat 13.00'te Seyrantepe Çim Saha Stadında oynanacak olan karşılaşmayı; Emrullah Baydar, Melih Eser, Semra Karaşın ve Tuba Turgut hakem dörtlüsü yönetecek.

Ligde oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Van Gölüspor, 16 puanla altıncı sırada yer alırken, bu periyotta rakip fileleri 15 kez havalandırıp kalesinde 12 gol gördü. Ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Bağlar Belediyespor ise, 19 puanla beşinci sırada yer alırken, bu periyotta rakip fileleri 17 kez havalandırıp kalesinde 9 gol gördü.

GRUPTAKİ DİĞER MAÇLAR

Bölgesel Amatör Lig 9. Grupta 27 puanla liderlik koltuğunda bulunan Bitlis Özgüzelderespor, deplasmanda 4 puanla on ikinci sırada yer alan Diyarbakır Adaletspor'a konuk olurken, 25 puan +23 averajla ikinci sırada bulunan Diyarbakırspor ise 25 puan +20 averajla üçüncü sırada bulunan Mazdağı Fosfatspor ile karşı karşıya gelecek.

23 puanla dördüncü sırada bulunan Şırnak Petrol Spor Kulübü, 4 puanla son sırada bulunan Yeşil Varto Spor'a konuk olurken, 11 puanla yedinci sırada bulunan Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zap Spor Kulübü ise haftayı BAY geçecek.

10 puanla sekizinci sırada bulunan Diyarbakır Yenişehir Belediyespor ise, Kayabağlar Beldesi Gençlik ve Spor Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya gelirken, 9 puanla dokuzuncu sırada bulunan Batman Kayra Spor Kulübü ise sahasında 6 puanla on birinci sırada yer alan Çınar Belediyespor'u konuk edecek.