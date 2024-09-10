iPhone 16 modelleri, Apple'ın TSİ 20.00'de başlayan etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı. Şirket, söz konusu etkinlikte telefonlar hakkında önemli bilgiler verdi.

Gelişmiş kamera sistemleri, daha güçlü işlemciler ve şık tasarımların bir araya geldiği bu yeni seride, kullanıcıları heyecanlandıracak pek çok yenilik yer alıyor.

Daha önce sizlerle paylaştığımız gibi Apple; iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.

Peki, iPhone 15 serisinin sunduğu özelliklere kıyasla, iPhone 16'da neler değişti? Yeni serinin fiyatlarına ve teknik detaylarına daha yakından bakalım.

iPHONE 16 VE iPHONE 16 PLUS ÖZELLİKLERİ

Apple, standart iPhone 16 modelleri için çeşitli tasarımlar test etti, ancak sonunda hap şeklinde bir kamera çıkıntısına sahip dikey hizalanmış bir kamera sisteminde karar kıldı.

Önceki iPhone'lar, çapraz lensleri barındırmak için kare şeklinde bir kamera çıkıntısı kullanıyordu, ancak Apple yeni lens düzenlemesiyle kamera çıkıntısını inceltmeyi başardı.

Kamera tasarımını saymazsak, iPhone 16 bir önceki modellere göre aynı genel tasarımı takip ediyor; kare çerçeve, MagSafe kablosuz şarjına izin veren arka cam, ön kamerayı ve Face ID sensörlerini barındırmak için Dynamic Island ve alt kısımda USB-C şarj/veri portu.

YENİ İŞLEMCİ VE DAHA FAZLASI

iPhone 16, tıpkı iPhone 15’te olduğu gibi 6,1 inçlik 60 Hz yenileme hızına sahip OLED bir ekranla gelecek.

Apple, iPhone 16 serisinde yepyeni bir çip seti olan A18 ile karşımıza çıkıyor. Bu hamle, şirketin önceki yıllarda uyguladığı "Pro çipini standart modele taşıma" stratejisinden önemli bir ayrılış olarak dikkat çekiyor.

A18 çipi, Apple'ın bugüne kadarki en gelişmiş işlemcisi olarak öne çıkıyor. Performans ve enerji verimliliği konusunda önemli iyileştirmeler sunması beklenen bu çip, aynı zamanda yapay zeka uygulamalarına da güç verecek.

YENİ DEKLANŞÖR TUŞU

iPhone 16'da eylem düğmesi ve yeni fiziksel kamera kontrol düğmesi, su ve toza dayanıklılık gibi çeşitli yeni donanım iyileştirmeleri yer alıyor.

Güç tuşuyla aynı tarafta yer alan bu yeni tuş, fotoğraf ve video çekimini daha hızlı ve pratik hale getiriyor.

Kamera uygulamasında olduğunuzda ve bu tuşa hafifçe bastığınızda otomatik olarak odaklama yapıyor. Fotoğraf çekmek için ise tek bir sert basış yeterli.

İki parmağınızla tuş üzerinde kaydırarak yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapabilirsiniz. Tuşa basılı tuttuğunuzda ise video kaydı başlıyor.

Kameralardan bahsetmişken, iPhone 16'nın 48 megapiksel ana kamerası ve otomatik odaklı ultra geniş kamerasının ikili kurulumu, 2x kırpma modu ve makro modu, iPhone 15 Pro modellerinden iPhone 16 ve 15 Plus modeline geçti.

Apple, geçen yıl iPhone 15 Pro serisiyle birlikte akıllı telefon kullanım deneyimine yepyeni bir boyut kazandıran "Eylem Butonu"nu tanıtmıştı.

Sessize alma tuşunun yerini alan bu çok yönlü buton, kullanıcıların birçok işleve tek bir dokunuşla erişmesini sağladı. Şimdi ise bu buton, artık standart ve Plus modellerde de yer alacak.

iPhone 16 Plus ise genel anlamda standart modelin aynısı. Her zamanki gibi en büyük fark ekranın daha büyük olması. Bu modeldeki ekran 6,1 inç değil, 6,7 inç olarak karşımıza çıkacak.

iPHONE 16 VE iPHONE 16 PLUS FİYATI

iPhone 16'nın fiyatı 799 dolardan, iPhone 16 Plus fiyatı ise 899 dolardan başlıyor.

iPhone 16 tüm özellikleri:

Ekran: 6,1 inç, 60 Hz, Super Retina XDR, OLED

İşlemci: A18

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 48 MP (f/1,6) + 12 MP (f/2,2)

Ön Kamera: 12 MP (f/1.9)

Batarya: 3.561 mAh (20W)

İşletim Sistemi: iOS 18

iPhone 16 Plus tüm özellikleri:

Ekran: 6,7 inç, 60 Hz, Super Retina XDR, OLED

İşlemci: A18

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 48 MP (f/1.6) + 12 MP (f/2.2)

Ön Kamera: 12 MP (f/1.9)

Batarya: 4.006 mAh (20W)

İşletim Sistemi: iOS 18

iPHONE 16 PRO VE iPHONE 16 PRO MAX ÖZELLİKLERİ

Gelelim serinin en güçlü telefonlarına... Şirketin yeni amiral gemisi akıllı telefonlarının her iki modelinde de biraz daha büyük ekranlar var: iPhone 16 Pro'da 6,3 inç ve iPhone 16 Pro Max'te 6,9 ​​inç 120Hz ekran karşımıza çıktı.

Bu da iPhone 16 Pro Max modelini şimdiye kadarki en büyük iPhone yapıyor. iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'te sırasıyla 6,1 inç ve 6,7 inç ekranlar kullanılmıştı.

Telefonların gövdeleri bir kez daha titanyumdan yapıldı. Bu telefonlar, tıpkı iPhone 16 ve iPhone 16 Plus gibi yeni kamera kontrol düğmesine de sahip.

Bu modellerin kalbinde yer alacak olan A18 Pro işlemci, yapay zekâya özel olarak tasarlandı ve Apple Intelligence özelliklerinin cihaz içinde kusursuz bir şekilde çalışmasını sağlayacak.

A18 Pro, yapay zeka algoritmalarını daha hızlı ve verimli çalıştırabilmek için özel olarak tasarlanmış mimariye sahip. Bu sayede cihaz, daha akıllı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunacak.

Ayrıca, iPhone 15 Pro'nun A17 Pro işlemcisinden yüzde 20 daha hızlı olan 6 çekirdekli bir grafik birimi de var.

Apple'ın yeni amiral gemisi serisi iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max, sadece işlemci ve yapay zeka alanında değil, aynı zamanda pil ve soğutma sistemleri konusunda da önemli yenilikler sunuyor.

Apple, bu modellerde bataryaların üzerine metal bir kaplama kullanarak cihazların soğutma performansını artırmayı hedefliyor.

Metalin yüksek ısı iletkenliği sayesinde, cihazın içinde üretilen ısı daha hızlı bir şekilde dağıtılacak. Bu da cihazın daha serin kalmasını sağlayarak performans düşüşlerini önleyecek ve pil ömrünü uzatacak.

iPhone 16 Pro'nun bataryası 3.355 mAh, iPhone 16 Pro Max'in bataryası ise 4.676 mAh kapasitede olacak.

KAMERA ÖZELLİKLERİ

iPhone 16 Pro ve Pro Max, fotoğrafçılık deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Her iki modelde de 48 MP çözünürlüğe ve f/1.78 diyafram açıklığına sahip geniş açılı ana kamera yer alıyor.

Bu sayede daha fazla ışık yakalanarak, özellikle düşük ışık koşullarında daha net ve detaylı fotoğraflar elde edilebiliyor.

Ayrıca, 48 MP çözünürlüğündeki ultra geniş açılı kamera, piksel birleştirme teknolojisi sayesinde daha iyi performans sunuyor.

12 MP "Tetraprism Telefoto" kamera ise 5x optik ve 25x dijital yakınlaştırma ile uzaktaki detayları yakalamanıza olanak tanıyor.

Apple yeni fotoğraf stilleri sunuyor ve fotoğrafı çektikten sonra fotoğraflarınızdaki stilleri değiştirebiliyorsunuz. iPhone 16 Pro ayrıca 120 fps'de 4K video çekebilecek ve Fotoğraflar uygulamasında çekimden sonra oynatma hızını ayarlayabileceksiniz.

Apple ayrıca iPhone 16 Pro'da dört "stüdyo kalitesinde" mikrofon da dahil olmak üzere gelişmiş ses donanımını da öne çıkarıyor. Ayrıca, uzamsal video kaydederken uzamsal sesi de yakalayabiliyorsunuz.

iPHONE 16 PRO VE iPHONE 16 PRO MAX FİYATI

iPhone 16 Pro, 128 GB depolama alanıyla 999 dolardan başlıyor. iPhone 16 Pro Max ise 256 GB depolama alanıyla 1199 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak.

iPhone 16 Pro tüm özellikler:

Ekran: 6.3 inç, 120 Hz, Super Retina XDR

İşlemci: A18 Pro

RAM: 8 GB

Depolama: 256, 512, 1024 ve 2048 GB

Ön Kamera: 12 MP (f/1.9)

Arka Kamera: 48 MP (f/1.78) + 48 MP + 12 MP (f/1.78)

Batarya: 3.355 mAh

İşletim Sistemi: iOS 18

Boyutlar: 149,6 mm x 71,45 mm x 8,25 mm

Ağırlık: 194 gram

iPhone 16 Pro Max tüm özellikler:

Ekran: 6.9 inç, 120 Hz, Super Retina XDR

İşlemci: A18 Pro

RAM: 8 GB

Depolama: 256, 512, 1024 ve 2048 GB

Ön Kamera: 12 MP (f/1.9)

Arka Kamera: 48 MP (f/1.78) + 48 MP + 12 MP (f/1.78)

Batarya: 4.676 mAh

İşletim Sistemi: iOS 18

Boyutlar 163,0 mm x 77,58 mm x 8,26 mm

Ağırlık: 225 gram