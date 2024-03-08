Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan öncesinde denetimlerini artırdı.

Farklı noktalarda faaliyet gösteren işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde; ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen şartları, ürün ve malzemeleri saklama şartları, çalışanların kişisel hijyenleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları kontrol edilerek eksiklik tespit edilen işletmeler hakkında tutanak tutuldu.

Belediye ekipleri tarafından rutin denetimlerin ramazan ayı boyunca devam edeceği bildirildi.