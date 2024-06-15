İpekyolu Belediyesi’nin, seçimler öncesi dönemde hayata geçirdiği projelere harcadığı miktar merak konusu olmuştu. Belediye marifetiyle İpekyolu ilçesinde hayata geçirilen 19 proje için 602 milyon TL tutarında kaynak kullanıldığı öğrenildi.

İŞTE O PROJELER VE MALİYETLERİ?

• Evlendirme Sarayı: Proje bütçesi 10 milyon TL

• 8 Kulvarlı Atletizm Pisti ve Bin Kişilik Tribün: Proje bütçesi 34 milyon TL

• Hüsrev Paşa Parkı: Proje bütçesi 9 milyon TL

• Çocuk Akademisi: Proje bütçesi 21 milyon TL

• 28 Okula Kütüphane: Proje bütçesi 13 milyon TL

• 4 Adet Kadın, 1 Adet Çocuk Spor Merkezleri: Proje bütçesi 3 milyon TL

• 10 Adet Sokak Işıklandırması: Proje bütçesi 5 milyon TL

• 25 Adet Yeni Park: Proje bütçesi 13 milyon TL

• Garaj ve Atık Merkezi: Proje bütçesi 29 milyon TL

• 17 adet Prestij Sokak: Proje bütçesi 10 milyon TL

• 25 Okul Bahçesine Spor Sahası: Proje bütçesi 13 milyon TL

• Çocuk Eğlence Merkezi: Proje bütçesi 23 milyon TL

• Bostaniçi Yaşam Merkezi: Proje bütçesi 11 milyon TL

• 270 Bin Metre Kare Kilit Parke Taş Döşenmesi: Proje bütçesi 30 milyon TL

• 148 Km Stabilize Yol Çalışması: Proje bütçesi 31 milyon TL

• 48 Km BSK asfalt çalışması: Proje bütçesi 70 milyon TL

• 2 Bin Kişilik Kapalı Spor Salonu Projesi: Proje bütçesi 134 milyon TL (Yapımı devam eden iş)

• Sahil Bandı Projesi: Proje bütçesi 56 milyon TL (Yapımı devam eden iş)

• Bilim Merkezi Yapımı Projesi: Proje bütçesi 87 milyon 600 bin TL (Yapımı devam eden iş)