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‘Dünya Temizlik Günü'nü dolayısıyla İpekyolu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte başkan yardımcıları ve gönüllü vatandaşların da destek verdiği temizlik çalışması, Van Kalesi etrafı ve Aköprü Deresi'nde gerçekleştirildi.

İpekyolu Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ‘Dünya Temizlik Günü'nde İpekyolu Belediyesi olarak temizlik etkinliği gerçekleştirildik. Belediye Başkan yardımcıları birim müdürleri ve gönüllü hemşerilerimizin aktif katılımıyla Van Kalesi etrafı ve Aköprü Deresi temizlik çalışması gerçekleştirildi. Temizlik faaliyeti, çevrenin temiz ve sağlıklı kalmasını sağlamak amacıyla büyük önem arz etmektedir.

Büyük bir özveriyle çalışan ekipler, çöpleri toplayarak, atık maddeleri geri dönüşüme kazandırmak üzere çöp toplama alanına sevk etti. Gönüllü katılımcılar, insanların çevre temizliği ve doğa koruması konusunda daha duyarlı olmaları gerektiğine dikkat çekti. Etkinliğin amacı çevreyi temiz tutma bilincini artırmak, aynı zamanda vatandaşların çevre temizliğine katkıda bulunarak güzel bir yaşam alanı oluşturmak olduğu” ifade edildi.

Açıklamamanın devamında ise, “Etkinlik sonunda, bölge temizlenirken çıkan atıkların toplanması ve uygun şekilde bertaraf edilmesi yönünde önlemler alındı. Temizlik çalışmasının, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakma hedefine ulaşmak amacıyla düzenli olarak tekrarlanacak. Dünya Temizlik Günü etkinliği, İpekyolu ilçesinde farkındalık oluşturmak ve toplumun çevre bilincini artırma adına önemli bir adım oldu.

Vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen temizlik çalışması, çevrenin korunması ve temiz tutulması için herkesin sorumluluk alması gerektiği bir kez daha hatırlatıldı. Temizlik çalışmalarına katılan gönüllüler, bu tür etkinliklerin düzenlenmesinin çevre bilincinin artması açısından önemli oldu.

Van genelinde çevre temizliği ve doğayı koruma çalışmalarının devam edecek ve benzer etkinliklerin düzenlenecek Bu tür etkinliklerin sadece Dünya Temizlik Günü'nde değil her zaman önemli olduğu ve toplumun çevre hassasiyetinin sürekli olarak canlı tutulması gerekecek” ifadelerine yer verildi.iha