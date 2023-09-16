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Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

Çeşitli farkındalık çalışmaları ile sık sık gündeme gelen VanGölü Aktivistleri Derneği, bu hafta sonu için de yoğun bir etkinlik programı hazırladı.

VanGölü Aktivistleri Dernek üyeleri, bugün ve yarın için Van Gölü farkındalığına ve sosyal çalışmalara ilişkin yoğun bir program hazırladı.

Dünya Kıyı Günü nedeniyle bugün Tatvan’ın Van Gölü kıyısında etkinlik gerçekleştiren aktivistler, yine bugün için Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında VanGölü Aktivistleri Pedalşör Bisiklet Kulübü olarak Van Çevre Yolunda etkinlik gerçekleştiriyor.

Aktivistler yarın da, VanGölü Aktivistleri Pedalşör Bisiklet Kulübü olarak Van Gurme Yemek Fuarına katılacak.

VanGölü Aktivistleri Spor Kulübü yarın bir başka programda Artos Dağı Zirve Tırmanışı gerçekleştirecek.

Dünya Kıyı Günü nedeniyle yarın son etkinlik Van Gölü Kıyısında, Tuşba Ayanis mevkiinde gerçekleştirilecek.

Aktivistler gerçekleştirecekleri tüm programlarda “Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın” diyecek.