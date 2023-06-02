İpekyolu Belediyesinin başlattığı asfaltlama çalışmalarıyla yolların daha güvenli ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor. Halilağa Mahallesi'nde toplamda 2 kilometre uzunluğundaki yol güzergahı, bölgede sürücülerin sık sık kullandığı rotalardan biri haline geliyor.

Bölgedeki yol sorununu çözmek için yapılan asfaltlama çalışması, sürücülerin rahat bir şekilde seyahat etmelerine imkan sağlayacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ilçedeki yolların durumunu düzeltmek ve daha güvenli hale getirmek için çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, “Halilağa Mahallesi'nde bulunan yolların bu yıl asfaltla buluşması için çalışmalarımız başladı. Yapılan çalışmanın ardından bölgedeki trafik akışının daha düzenli ve güvenli hale geleceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Bölge sakinler ise yapılan çalışmadan dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte ulaşımın daha konforlu hale geleceğini belirttiler.

Asfaltlama sezonunun açılmasıyla birlikte İpekyolu ilçesindeki yol sorununun çözüme kavuşması hedeflenirken, 2023 yılı asfalt sezonunda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin toplamda 75 bin metrekare asfaltlı yolu ilçeye kazandırması hedefleniyor.iha