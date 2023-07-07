WanHaber – ÖZEL

İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü başarılı işlere imza atmaya devam ediyor. Bugüne kadar birçok imza proje yürüten İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, son olarak 30 ayrı branşta Yaz Spor Okulları düzenleniyor. Van Büyükşehir Belediyesinin bile birkaç branşta açtığı spor okullarını geride bırakan İpekyolu Belediyesi Yaz Spor Okulları, binlerce kişiye hizmet verecek. Yaz Spor Okullarına kayıt işlemleri yüz yüze yapılırken, belediye ve spor merkezlerde oluşan yoğun ise dikkat çekti.

30 FARKLI BRANŞ

Vatandaşlar yaz spor okullarında basketbol, futbol, voleybol, atletizm, badminton, tenis(kort), masa tenisi, ayak tenisi, pilates, reformer, zumba, hiit cardio, fitnes, boks, kick boks, yoga, trambolin, cimnastik, bale, tekvando, bocce, yüzme, zorbing, golf, çocuk zumba, çocuk yoga, paintball, okçuluk(atıcılık), modern danslar, step ve aerobik gibi 30 farklı branşta ücretsiz olarak faydalanabilecek.

ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE SPORA GİDECEK

Yaz Spor Okullarından faydalanmak için çocuğu ile birlikte kayıt yaptırmaya gelen bir vatandaş; “İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okullarını çok önemli görüyorum. Yaz ayını daha iyi değerlendirebilmek adına çocuğumla birlikte yaz spor okullarına gideceğiz. Her birimize hitap edecek branşlar düşünülmüş. Bu önemli organizasyonda emeği geçenleri kutluyorum” dedi.

BELEDİYECİLİK BÖYLE YAPILIR

Spor merkezlerinde bocce sporu için kayıt yaptırmak isteyen bir vatandaş ise “Herkes belediyenin yol, park, temizlik gibi hizmetler verdiğini düşünüyor. Bugün bu düşüncenin artık değişmesi gerektiğini görüyoruz. Daha önce Van’da olmayan birçok vatandaş ve spor odaklı hizmetler artık var olabiliyor. Vizyoner yöneticiler ile Van’da kendini artık geliştiriyor. İmrene imrene baktığımız batı ile aynı statüde, aynı hizmetleri alıyoruz. Van gibi bir yerde bile bocce sporu yapabiliyorsak buradan İpekyolu Belediye Başkanı İhsan Emre Aydın, Gençlik ve Spor Müdürü Celal Güneş'e ve çalışanlara teşekkür etmemiz lazım.” ifadelerini kullandı.

Bu branşların farklı etkinliklerle yaz sonuna kadar devam edeceği ifade edildi.

Haber: Mehmet Salih Giyci