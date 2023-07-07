Toplantıda alınan kararlarla ilgili Vana Vefa Platformu tarafından yapılan açıklamada, “Ne yazık ki her yaz ayında Türk Havayolları tarafından artık Van’ın kaderiymiş gibi Vanlıya reva görülen uçuş sayısının azlığından dolayı il dışına uçakla seyahat engeli ne yazık ki bu yıl da sistematik bir şekilde gerçekleştirildiğine şahitlik ediyoruz.

Ayrıca bu yıl bu probleme Otobüs ile de yapılmak istenen seyahatlerde eklenmiş bulunmaktadır 21. Yüz yılda çevre il ve İranlı turistlerin de eklenmesiyle iki milyon nüfusa sahip bir büyük şehir statüsündeki İlin Vatandaşlarının gerek acil hasta gerek turistik seyahat etme özgürlüğü bilet bulamamasından dolayı engellenmesi hiçbir bahane ve hiçbir akıl mantığa sığacak tarafı olamaz.

Bugün Nüfus bakımından İlimizin yarısı kadar olan bir İlin havalimanına günlük 145 uçağın indiği başarısını sosyal medya hesabından paylaşan Ulaştırma bakanımıza soruyoruz.

Van’a günlük 12 Uçak indiğinin başarısızlığını da paylaşabilir misiniz? İller arası yaşanan bu pozitif ayrımcılıktan dolayı yüzbinlerce Vanlı Vatandaşın mağdur olmasını vicdanınız kabul ediyor mu? Türk Havayolları Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmede Doğu Anadolu’ya yapılan seferlerde firmalarının zarar ettiğini, Van’ın da bu iller arasında olduğu söylemiyle karşılaştık.

Türkiye geneli sorduğumuzda aslında yurt içi seferlerin tümünde zarar edildiğini, bu açığı yurtdışı uçuşlarla kapattıklarını öğrendik. Madem yurtiçi uçuşlarda zarar ediliyorsa bunun cezası her uçuşunda boş koltuk olmadan gerçekleştirilen Van’a kesilmesini kabul etmiyoruz.

Bizler Van’a Vefa Platformu olarak 22.07.2023 Cumartesi günü saat 16:00’da Van’ımıza yapılan bu haksızlığı kabullenmediğimizi yetkili kurumlara iletilmesi amacıyla İpekyolu Caddesinde bulunan Havayolu kavşağından başlayıp Ferit Melen Havalimanı kapısına kadar yürüyüş gerçekleştireceğiz.

Programın gerçekleştirileceği tarihe kadar platform olarak Van’daki siyasi partiler başta olmak üzere sivil toplum örgütleri, odalar ve tüm halkımızın bizlerle birlikte bu programa katılım sağlanması yönünde ziyaretlerimizin startını vermiş bulunmaktayız.

Belirlenen güne kadar yetkili kurum yapılan bu haksızlıktan geri adım atıp hatasını düzelttiği taktirde programımız belirlenen güzergahta gerçekleştirilip havalimanı kapısında basın açıklamasıyla sonlandırılacaktır. Aksi bir durumda bu hatada diretildiği taktirde eylemimizi havalimanı içindeki piste girerek sorun çözülünceye kadar uçak seferlerini engellemeye varıncaya kadar radikal bir şekilde devam ettireceğimizi, tüm Yetkili kurumlara ve Van kamuoyuna deklare ediyoruz.

Bu programa başta Van’ımızın 8 milletvekili olmak üzere ilimizde görev yapan gerek seçilmiş, gerekse atanmış mülkü amirlerin ve tüm halkımızın destek vermesi yönünde çağrımızı tekrardan yeniliyoruz. Çünkü burada mağdur olan tüm Van halkıdır. Bu programa katılım yönünde tüm herkesin gerekli hassasiyeti göstereceğini umarak tüm Van halkına saygılarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Van bölge gazetesi