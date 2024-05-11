12 Mayıs gününün Anneler günü olarak kutlanması sebebiyle, Ters Ev’de anne ve çocuk ziyaretçiler Pazar günü saat 09.00 ve 17.00 arasında ücretsiz şekilde ağırlanacak.

Çok sayıda kişinin ziyaret ettiği ve farklı tasarımıyla dikkat çeken ters ev, anne ve çocuklarına yarın ücretsiz olacak.

Bunun yanında İpekyolu’nun ilk kent bostanı da 12 Mayıs günü kapılarını annelere açacak. Saat 13.00’de açılacak olan Kent Bostanı, Hatuniye Mahallesi Fener Çıkmaz Sokak’ta anneleri ve çocuklarını ağırlayacak.

İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; “Annelerimizi çocuklarıyla birlikte ağırlamaktan mutluluk duyarız” denildi.