Van'ın İpekyolu Belediyesi Eş Başkanları Canan Uzunay ve Cevdet Altındağ, İpekyolu İlçe 2. Seçim Kurulu'na giderek mazbatalarını aldı. Mazbatalarını aldıktan sonra davul zurna eşliğinde belediye binasına gelen Eş Başkanları onlarca kişi karşıladı. Belediyenin önünde halay çeken kalabalık, 31 Mart'ta aldıkları başarıyı kutladı.

Kutlama sonrası makamlarına geçen Eş Başkanlar, İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yaşin'den görevlerini devraldı.

TÜM MÜDÜRLER GÖREVDEN ALINDI

Bugün mesaiye başlayan Eş Başkanlar Canan Uzunay ve Cevdet Altındağ, belediyedeki tüm müdürleri görevden aldı.

İpekyolu Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yaşin, Doğan Nurses, Birol Duman ve Ayşegül Karahan'dan ise makamlarını boşaltmaları istendi.

Görevden alınanların yerine ise yeni isimler atanırken, belediyenin resmi web sitesi de geçici olarak kapatıldı.