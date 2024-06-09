Meta'nın popüler sosyal medya platformu Instagram, kullanıcılarına yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Yakında Instagram'da paylaştığınız hikayeleri, WhatsApp üzerinden de paylaşabileceksiniz. Meta'nın farklı platformlarını entegre etme adımlarının bir parçası olan bu yenilik, kullanıcı deneyimini daha da iyileştirecek.

Meta’nın Platformlarını Birleştirme Çabaları Sürüyor

Instagram, hikayelerinizi Facebook'ta paylaşma imkanı sunuyordu. Şimdi ise aynı özellik WhatsApp için de geliyor. Meta, platformları arasındaki geçişi daha sorunsuz hale getirerek kullanıcıların içeriklerini daha geniş bir kitleye ulaştırmasını amaçlıyor.

Yeni Özellik Alessandro Paluzzi Tarafından Keşfedildi

Mobil uygulama özelliklerini keşfetmesiyle tanınan Alessandro Paluzzi, Instagram hikayelerinin WhatsApp'ta da paylaşılabileceğini ortaya çıkardı. Paylaşılan ekran görüntüleri, Instagram hesaplarının WhatsApp ile entegre edilerek hikayelerin WhatsApp durumlarında da paylaşılabileceğini gösteriyor.

Hikayelerinizi WhatsApp Durum Güncellemelerine Ekleyin

Paylaşılan ekran görüntülerinde, Facebook paylaşım seçeneğinin yanına WhatsApp seçeneğinin de eklendiği görülüyor. Kullanıcılar bu seçeneği seçerek, hikayelerini WhatsApp durum güncellemelerine ekleyebilecekler.

Yeni Özellik Test Aşamasında

WhatsApp’a çapraz paylaşım özelliği şu anda test aşamasında. Bu yeni özellik geniş çapta ne zaman kullanıma sunulacak henüz belli değil. Ancak, bu yenilik Meta'nın platformları arasında daha güçlü bir entegrasyon sağlamayı hedeflediğini gösteriyor.

Instagram, sürekli olarak yeni özellikler ekleyerek kullanıcı deneyimini geliştirmeye devam ediyor. WhatsApp ile çapraz paylaşım özelliği, bu çabaların son örneği. Kullanıcılar, hikayelerini artık daha geniş bir kitleye ulaştırabilecek.