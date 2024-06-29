Meta CEO'su Elon Musk'ın açıklamalarına göre, Instagram kullanıcıları yakında favori içerik üreticilerinden ve ilgi alanlarına göre özelleştirilmiş yapay zekâ sohbet botlarıyla karşılaşabilecekler. Bu yeni özellik, özellikle mesajlaşma platformlarında etkili olacak ve yapay zekâ etiketiyle belirgin bir şekilde sunulacak.

Mark Zuckerberg, yapay zekâ modellerinin ilk aşamada beta testlerinde kullanılacağını ve sürekli olarak geliştirileceğini vurguladı. Meta, bu yapay zekâların yanlış bilgiler içerebileceği ve uygunsuz dil kullanabileceği konusunda da kullanıcıları uyardı. Ancak bu yeni teknolojinin, kullanıcılar arasında ne kadar ilgi göreceği ise zamanla netlik kazanacak.

Meta, geçtiğimiz yıl duyurduğu yapay zekâ asistanı ve ünlülerle etkileşimli sohbet botları gibi yenilikçi araçlarıyla yapay zekâ konusundaki vizyonunu genişletmeye devam ediyor. Şirketin bu adımı, sosyal medya deneyimini daha da kişiselleştirmeyi hedefliyor.