İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından düzenlenen 13. Van İnşaat, Yapı, Dekorasyon ve Emlak Fuarı, bugün Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 24-26 Nisan 2025 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek fuar, Türkiye ve komşu ülkelerden sektör temsilcilerini bir araya getirerek yeni iş fırsatları ve yenilikçi projeler sunmayı amaçlıyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ), Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), KOSGEB, Van Organize Sanayi Bölgesi ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) iş birliğiyle düzenlenen fuar, 3 gün boyunca Vanlılara kapılarını açık tutacak.

KARAER: “BÖLGENİN EN BÜYÜK FUARI”

Fuarın açılış konuşmalarını yapan İpekyolu EXPO Fuar A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Karaer, “13. Van İnşaat, Yapı, Dekorasyon ve Emlak Fuarı’na hoş geldiniz. 2012 yılından bu yana düzenlenen Van İnşaat Fuarı, bu yıl 84 firma ve 350 markanın katılımıyla bölgenin en büyük fuarı olma özelliğini sürdürmektedir. Üç gün boyunca yurt içinden ve yurt dışından gelen değerli katılımcı ve ziyaretçilerin buluşması ile verimli bir program olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

TAKVA: MEMNUNİYET DUYUYORUZ

Van Ticaret Sanayi Odası (VAN TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise açılış programında yaptığı konuşmasında, “Fuar merkezinin şehirde bulunması, günübirlik ticareti, yeni ticari trendleri ve fuarcılığın gelişmesini destekleyen önemli bir mekansal avantaj sağlıyor. Van Fuar Merkezi’miz, şehrimizi diğer şehirlerden ayrıştırarak rekabet üstünlüğü kazandırıyor ve bunu memnuniyetle gözlemliyoruz.” dedi.

Takva, “Bu yıl fuarımıza 84 firma ve yüzlerce marka katılıyor. Bu markaların profesyoneller tarafından sergilenmesi ve alıcılarla buluşturulması vesilesiyle, İpekyolu Fuarcılık’a emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Ayrıca, Irak’ın Musul kentinden 13 kişilik bir alım heyetinin fuarımızda üç gün boyunca gözlemci olarak bulunmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Yarın bu heyeti odamızda misafir ederek, Van’ın potansiyeli ve üretim kapasitesi hakkında bilgilendireceğiz.” diye konuştu.

YURT DIŞINDAN KATILIMLAR

Yurt dışından da katılımcıların fuarda yer aldığına değinen Takva, bu durumun kentin gelişimine önemli katkılar sunacağını belirterek, “Yurt dışından, çoğunluğu İran İslam Cumhuriyeti’nden olmak üzere 10 firmanın fuarımıza katıldığını görüyoruz. İki gün önce Ankara’da yaptığımız görüşmelerde, İran’dan gelen firmaların gümrükte yaşadıkları sorunları çözmek için Van’ın mülki idaresiyle görüşme imkanı bulduk ve ürünlerinin fuar alanına ulaşmasını sağladık. Ayrıca, il dışından 9 firmanın ve bölgeden ya da ülkemizin batısından gelen firmaların burada olması, fuarımızın etkinliğini gösteriyor. Ancak en büyük teşekkürü, fuara katılan 65 yerel firmamıza etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Fuarcılığın, ticaretin yeni bir trendi olduğuna dikkat çeken Takva, son olarak şu ifadeleri kullandı:

“Fuarcılık, ticaretin yeni trendi olarak profesyonellerin, satıcıların ve alıcıların bir araya geldiği bir kültür meselesidir. Küreselleşen dünya ticaretinde fuarlar, bu amaca hizmet ediyor. Van’ın, Irak, İran ve Suriye’den gelen heyetleri ağırlaması, şehrimizin bölgede önemli bir çekim merkezi haline geldiğini gösteriyor.”

Yapılan konuşmaların ardından katılımcılar tarafından stantlar gezildi. Fuar 26 Nisan’a kadar misafirleri ağırlayacak.