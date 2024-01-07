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Kahramanmaraş merkezli depremler, birçok ilimizde büyük yıkıma ve can kayıplarına neden oldu.

Yıkılan binalarla ilgili ruhsatlandırma, yapı denetimi ve işçilikteki aksaklıklara dikkat çekiliyor. Yaşanan felaketin ardından bina güvenliği konusu yeniden gündeme geldi.

Binlerce vatandaş yaşadığı binanın depreme dayanıklılığını test etmek için başvuru yaparken, kiralık inşaat mühendisi diplomaları da ilan sitelerinde yer almaya devam ediyor.

Çok sayıda ilanla diplomalarını kiralıyorlar

İlanlarda, "Yap-sat projeleri için şantiye şefi göstermek adına anlaşıldığı takdirde diplomamı kullandırabilirim", "7 yıllık inşaat mühendisi diplomam şantiye şefliği, yapı denetim firmaları veya ihaleler için kiralıktır", "Yıldız teknik inşaat mühendisliği 1967 yılı mezunu diplomamı satıyorum", "DSİ'de 30 yıllık dere ıslahı konularında 100 üzerinde iş bitirme mevcuttur" gibi benzer başlıklarda çok sayıda ilan bulunuyor.

"Denetimler artırılmalı"

Konuyla ilgili İnşaat Mühendisleri Odası, diploma kiralayan mühendislerin yıkılan binalardaki sorumlulukları nedeniyle tutuklandığını hatırlatarak, denetim çağrısını yineledi.