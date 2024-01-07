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Yaklaşan yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarını yarın kamuoyuna tanıtacak olan AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı olarak eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'ı seçti. Bazı gazeteciler, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun da adı geçtiği görev için AK Parti'nin kararını verdiğini ve İBB adaylığını Murat Kurum'a tebliğ ettiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12'si büyükşehir olmak üzere AK Parti'nin 28 belediye başkan adayını, yarın İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törende açıklayacak. Adayı duyurulacak 28 il arasında İstanbul da bulunurken İBB adaylığı için kulislerde Murat Kurum ve Tevfik Göksu'nun ismi öne çıkmıştı.

"Ak Parti'nin İbb başkan adayı Murat Kurum oldu"

Gazeteciler Mehmet Akif Ersoy ve İsmail Saymaz, İBB Başkan adaylığı için Murat Kurum'un seçildiğini AK Parti'nin Kurum'a adaylık görevini tebliğ ettiğini açıklamıştı.

Öte yandan İBB Başkan adaylığına ilişkin bu bilginin kamuoyuna yansımasından sonra Murat Kurum'un birlikte görev yaptığı isimlerle bir arada olduğu ve adaylığına ilişkin konuşma yaptığı videosu ortaya çıktı.

"16 milyon İstanbullu için yola çıkacağız"

AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, adaylık tebliğ edildikten sonra yaptığı ilk açıklamada, "Ekibimizle, tüm arkadaşlarımızla birlikte 16 milyon İstanbullu için yola çıkacağız. İstanbul'un bu karmaşa ve düzensizliğini, insanlarımızın deprem riski kaygısını her birlikte ortadan kaldırmak için tüm ekibimizle sokak sokak, mahalle mahalle dolaşacağız." ifadelerini kullandı.

MURAT KURUM KİMDİR?

1976 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı.1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü’nden mezun oldu. Yüksek Lisansını Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Kentsel Dönüşüm üzerine 2017 yılında tamamladı.

1999 - 2005 yılları arasında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı. 2005 – 2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı’nda Uzmanlık, 2006 - 2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009 – 2018 yılları arasında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2018 – 2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinin ardından 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Kurum, İngilizce biliyor.