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Sigarayı bırakmak isteyenlere profesyonel destek veren SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigarayı Bırakma Polikliniği 2023 yılında destek almak isteyen yüzlerce vatandaşa destek sundu.

Van İl Sağlık Müdürlüğü, 2023 yılında sigarayı bırakmak isteyerek polikliniğe başvuru yapan vatandaş sayısını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre 2023 yılında sigarayı bırakmak için 914 vatandaşın SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği’ne başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Sigara, dünyada her yıl çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine ve çeşitli rahatsızlıklara yakalanmasına sebep oluyor.

Yetkililer, sigarayı bırakmak isteyenleri 2024 yılında da SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği’ne davet ediyor.