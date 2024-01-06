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2023 yılının hem Van için hem ülke için sıkıntılarla geçtiğini ifade eden VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, “Büyük felaketler yaşadık. Depremler, seller, ekonomik krizler yaşadık. Tabii depremler olsun, felaketler olsun, komşu ülkelerdeki savaşlar olsun ülke olarak da il olarak da etkilendik. Kötü bir yıl geçirdik. Allah bir daha yaşatmasın” dedi.

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen VANTB olarak 2023 yılında da çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Başkan Süer, “Projelerimizi genişlettik. ‘Soğuk süt zinciri’ olsun, ‘Bal paketleme’ olsun, üyelerin hizmeti olsun bunları devam ettik.

Bunun yanında yurdumuzun farklı illerinde düzenlenen fuarlara, etkinliklere katılım sağlayarak ilimizi, ürünlerimizi, değerlerimizi oralarda tanıtmaya çalıştık. Bizler üyelerimiz için elimizden geleni yapıyoruz. Alanımızla ilgili ilimizin sorunları ne ise bu sorunların çözümü noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Yaptığımız projeler devam ediyor, yapmayı planladığımız projelerin fizibilite çalışmalarını yapıyoruz.

Yine Sıhke kavunu ile Gevaş fasulyesinin coğrafi işaretlerini aldık. Bunlarda ilimize hayırlı olsun. Yine daha farklı ürünlerimiz için de çalışmalarımız var. Yine Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde olan hayvan borsası işletmesini biz yapıyoruz.

Oranın da eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz. Çiftçilerimizin olsun üyelerimizin olsun sorunları ile ilgileniyoruz. İmkanlar dahilinde elimizden geleni yapıyoruz. Bizi aşan durumlarda ise ilgili kamu kurum ve kurulularla görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında 2024 yılı beklentilerine de değinen Başkan Süer, “2024 yılı için ümitliyim. Hiçbir zaman karamsar olmadım. Ülkemizde bazen krizler olabilir ama biz ülke olarak güçlü bir ülkeyiz. Biraz daha çaba göstermemiz ve çalışmamız lazım. Allah’ın izniyle 2024 yılını daha sağlıklı, daha güvenilir ve daha bereketli bir yıl olarak geçireceğiz” diye konuştu.