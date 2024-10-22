Türkiye İMSAD'ın düzenlediği basın toplantısında, yapı kimyasalları sektöründeki ürünlerin kalitesini artırmak amacıyla oluşturulan İnşaat Malzemeleri Kalite Takip Sistemi (İMKTS) kamuoyuna duyuruldu.

Küçükoğlu, burada yaptığı konuşmada, inşaat malzemesi sanayisinin, Türkiye'nin en büyük üçüncü ihracatçısı olduğunu ve 2023 rakamları ile 29 milyar dolarlık ihracata imza attığını kaydetti.

200 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Küçükoğlu, "Dolayısıyla Türkiye'nin cari dengesine sağladığı pozitif etki ile inşaat malzemesi sanayisi, ekonomiye sağladığı farklı katkılarla da ülkemizin gelişiminde kritik öneme sahip." diye konuştu.

Küçükoğlu, Türkiye İMSAD'ın 14 yapı kimyasalları üreticisi firmayla sağlanan protokol ile İMKTS çalışmasını sürdürdüğünü, sistem kapsamında yapı kimyasalları sektöründeki firmaların ürünlerinin test edildiğini dile getirdi.

Söz konusu çalışmanın, Türkiye'de bir sektörün bu kapsamda kendini regüle etmesinin tek örneği olduğuna dikkati çeken Küçükoğlu, "Sektörümüze yaptığımız her yatırım, kaliteyi artıracak her yeni çalışma, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Böylelikle ülkemizin uluslararası düzlemde bağımsız politik tutum sergilemesine de altyapı sunuyoruz." dedi.

Küçükoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşaat malzemeleri sanayisi ve inşaat sanayisi, Türkiye için kritik öneme sahip. Birincisi, nüfus artışı ve kentleşme ihtiyacı. İkincisi, deprem güvenliği ve kentsel dönüşüm ihtiyacı. Ülkemiz nüfusunun yüzde 70'i deprem riski altındaki bölgelerde oturuyor ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının beyanlarına göre şu anda 6 milyon riskli konutun ülke çapında dönüşmesi lazım, yaklaşık 20 milyon nüfus, burada barınıyor. Üçüncüsü, deprem bölgesi ihtiyaçlarımızda büyük tahribat var ve uzun yıllar devam edecek bir dönüşüm ihtiyacı. Dördüncüsü, küresel iklim değişikliği ve buna bağlı gelişen ihtiyaçlara uyumlu yeni konut üretimi ihtiyacı. Ve bu mücadelede konutlarımızın enerji verimli konutlara dönüşmesi de temel faktör. Bildiğimiz gibi ülkemizin gelişiminde en önemli sorunlardan biri cari açığımız."

"Cari açığımızı oluşturan en önemli faktörlerin başında enerji ithalatımız geliyor." diyen Küçükoğlu, şunları kaydetti:

"Enerji ithalatını azaltabilmek amacıyla en büyük enerji tüketim alanı olan konutlarda enerji verimliliğini sağlayabilmek milli bir meselemiz. Bu açıdan inşaat malzemeleri sanayisini çok önemli yere koyuyoruz. Beşincisi de Türkiye'nin sürekli gelişen çağdaşlaşma sürecinde bu gelişim ihtiyaçlarına uygun olarak renovasyon. İnşaat malzemelerinin yıllık ekonomik koşullara bağlı olarak yüzde 40'ı ile 50'si arası, mevcut inşaatların iyileştirilmesinde kullanılıyor."

Yapı kimyasalları sektörünün inşaat malzemeleri sanayisinin gelişiminde kritik rol oynayan ve ortalamanın üzerinde büyüme kapasitesine sahip bir sektör olduğuna ve gelecek dönemde de çok daha süratli büyümesi gerektiğine inandıklarını belirten Küçükoğlu, "Dolayısıyla sektörümüzün büyümesine çok büyük önem gösteriyoruz ve İMKTS'ye destek veren 14 kuruluş sektörde çok sayıdaki kuruluş içinde büyük pazar payıyla sektörü yönlendirme özelliğine sahip." şeklinde konuştu.

İnşaat Malzemeleri Kalite Takip Sistemi’nin (İMKTS) önemine değinen Küçükoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gelecek dönemde bu sektörün daha hızlı bir şekilde büyümesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun için üretilen malzemeler hem iç pazar hem de ihracat pazarları için gerekli niteliklere uygun olmalı. Ayrıca, doğru belgelendirme süreçleriyle desteklenmeli ve beyan edilen nitelikler ürünlerde gerçekten yer almalı. Bu esas, halkımızın ve ihracat yaptığımız bölgelerdeki müşterilerimizin doğru ve güvenilir ürünlere erişimini sağlamak açısından son derece önem taşıyor. Ülkemizde bu alanda önemli gelişmeler yaşanmakta ve biz de bu gelişmelere öncülük etmeyi hedefliyoruz. Güven esasına dayalı ilişkilerle sektörümüzü büyütmek en büyük gayretlerimizden biri. İMKTS sürecinde güvenilirliğe hassasiyetle odaklanmakta ve bu doğrultuda çalışmaktayız."

Türkiye İMSAD tarafından yürütülen İnşaat Malzemeleri Kalite Takip Sistemi protokolünün imzacıları; Aragonit, Ardex, Bostik, Baumit, Entegre Harç, Fixa, FoxBau, Kalekim, Koramic,

Mapei, Myfix Yapı Kimyasalları, Betek, Saint Gobain Weber ve Sika şirketlerinden oluşuyor.