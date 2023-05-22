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İpekyolu Expo A.Ş. fuar tarafından düzenlenen, 11.Van İnşaat Yapı Mimarlık ve Enerji Fuarı dün saat 17:00 itibari ile sona erdi.

Fuara katılan bazı firmalar, Mobilya ve Evlilik Hazırlıkları Fuarı ile Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı’na nazaran, katıldıkları İnşaat Yapı Mimarlık ve Enerji Fuarının sönük geçtiğini dile getirdi.

Söz konusu fuara ilişkin kısa bir değerlendirmede bulunan, güvenlik sistemleri alanında stant kuran Mehmet Bozkurt, “Fuara ilk katılım sağladığımız zaman beklentilerimiz büyüktü. Fuarın son günü ise beklentilerimizin maalesef karşılık bulmadığını gördük.

Bu fuarımızda bürokrasilerimizi, siyasilerimizi daha çok görmek isterdik. Ancak sınırlı sayıda katılım oldu. Açıkçası söz konusu fuar beklentilerimizi karşılamadı ve sönük geçti” yorumunda bulundu.

Haber: Mehmet Salih Giyci