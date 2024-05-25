Kanal D'nin kış sezonu için hazırladığı yeni dizisi "İnci Taneleri" izleyicilerin büyük ilgisini çekti. Peki, "İnci Taneleri" hangi kanalda ve ne zaman yayınlanıyor?

"İnci Taneleri" Hangi Kanalda?

"İnci Taneleri" dizisi her Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Fragmanıyla büyük ilgi gören dizi, sosyal medyada da gündem oldu. Özellikle Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı karakterin pavyon dansı sahnesi uzun süre konuşuldu.

"İnci Taneleri" Oyuncu Kadrosu

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Mustafa Yıldıran, Orkuncan İzan, Mücahit Koçak, ve Ülkü Hilal Çiftçi yer alıyor.

"İnci Taneleri" Konusu

Dizi, karısı ve iki çocuğuyla mutlu bir hayat süren Azem'in hikayesini anlatıyor. Öğrencileri tarafından çok sevilen bir edebiyat öğretmeni olan Azem, bir gecede hayatının altüst olmasının ardından yıllarını hapishanede geçirir. Hapishaneden çıktığında tek amacı çocuklarını bulup onlarla yeniden bir araya gelmektir. Ancak, Azem hapishanedeyken çocukları da zor zamanlar geçirmiş ve kendi hayatlarını kurmuşlardır. Azem'in çocuklarıyla yeniden bir araya gelme çabası, dizi boyunca izleyiciyi etkileyici bir yolculuğa çıkarıyor.

Her Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanan "İnci Taneleri" dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici konusuyla izleyicileri ekran başına kilitliyor.