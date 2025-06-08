İmralı Adası'na bayram ziyareti..

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, Abdullah Öcalan ile yeğenleri Ömer Öcalan, Ali Öcalan ve yeğenlerinin iki çocuğu, Hamili Yıldırım ile kardeşi ve kuzeni Ömer Hayri Konar ile kardeşi aile görüşü gerçekleştirdi.

ÖMER ÖCALAN'DAN PAYLAŞIM

Öcalan'ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan da yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

Kurban Bayramı vesilesiyle Abdullah Öcalan ile ailesi olarak bir görüşme gerçekleştirdik. Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı ile başlayan sürecin yeni bir siyaset, yeni bir örgütlenme ve yeni bir anlam inşasının kapısını açacağına olan inancımız perçinlemiştir. Önemli ve tarihsel gelişmelerin yaşandığı bu dönemde, Abdullah Öcalan‘ın bayram mesajını kamuoyunun bilgisine sunuyorum: 'Halkımızın Kurban Bayramını kutluyorum. Tüm halkımıza selamlar.