İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarda bilirkişi olarak görevlendirilen şahsın ismini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından, İmamoğlu hakkında "bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişinin hedef gösterilerek yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Konu ile ilgili iddianame tamamlandı. İmamoğlu'nun bilirkişiye yönelik söylediği sözleri nedeniyle hazırlanan iddianamede 2 yıldan 4 yıla kadar hapis talep edildi. İddianame mahkemeye sunulacak ve kabul edilmesi halinde dava süreci başlayacak.

Öte yandan İmamoğlu hakkında, Başsavcı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle yürütülen bir başka soruşturmada iddianame kabul edilmiş ve 7 yıl 4 ay hapsi istenmişti.