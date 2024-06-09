Maaş dışında ödenen bu ek ücret, futbolcunun kulüpte kaldığı süre boyunca geçerli oluyor.

Kulüpler, futbolcularının "kulübün adını duyurma ve reklamını yapması" karşılığında, imaj hakkı adı altında ek ödemeler yapıyor. Bu ödemeler, oyuncunun sözleşmesi süresince devam ediyor.

Konuyla ilgili uzmanlar, imaj hakkı ödemelerinin son yıllarda önemli ölçüde arttığını belirtiyor. Kulüpler, oyuncularının markalaşmasından ve görünürlüğünden maksimum fayda sağlamayı hedefliyor.

Futbolcular açısından da imaj hakkı gelirleri, maaş dışında ek bir kazanç kalemi oluşturuyor. Özellikle üst düzey yıldız oyuncular, kulüpleriyle imzaladıkları sözleşmelerde bu konuya önem veriyor.

Sektör uzmanları, imaj hakkı ödemelerinin gelecekte de artarak devam edeceği görüşünde. Kulüplerin futbolcularının markalaşmasına ve kulüp tanıtımına verdikleri önemin daha da yükseleceği öngörülüyor.