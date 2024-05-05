Muş'un Korkut ilçesine bağlı Kocatarla köyünde 8 ay önce yaşanan kavgadan dolayı başlayan husumet, kanaat önderlerinin girişimleriyle barışla sonuçlandı. Görkan ve Er aileleri arasında başlayan husumet, köy camisi önünde gerçekleşen barış töreni ile son buldu.

Bölgenin saygın isimlerinden biri olan Baki Duygu'nun önderliğinde yapılan girişimlerle, taraflar arasındaki anlaşmazlık çözüme kavuşturuldu.

Kocatarla Köyü Camisi önünde gerçekleşen törende, Görkan ve Er aileleri bir araya geldi. Kanaat önderleri, din adamları, siyasi parti liderleri ve çok sayıda vatandaşında bulunduğu törende, taraflar arasında geçmişte yaşanan olumsuzluklar bir kenara bırakılarak, karşılıklı barış ve uzlaşı sağlandı.

Köyde düzenlenen barış törenine katılan AK Parti Muş İl Başkanı Melik Emre, Türkiye'nin zorlu coğrafyasında yaşamın bazen zorluklarla dolu olduğunu ancak halkın barışa olan inancının her şeyin üstesinden gelebileceğini vurgulayarak, “Bizler belki dünyanın en zorlu coğrafyada yaşıyoruz. Biz bazen yaşantımız gereği maalesef bir tavuk için, bir pire için, yorganı yakıp gidiyoruz. Sonrasında da biz bir pire için, bir tavuk için kırdığımız kalbi yine insanlarımız barış yemeğinde bir araya gelir gerek duyduğu zaman barış yemeğinde 100 koyun kesebilecek kadarda kadirşinas bir halkımız var. Bizler istiyoruz ki kadirşinas tarafımız hep böyle devam etsin” dedi.

Barışı sağlayan kanaat önderlerinden Baki Duygu ise, halkın bir araya gelerek barışı ve dayanışmayı önemsediğini vurgulayarak, “Yaklaşık 8 aydır ailelerin barışması için çok büyük bir uğraş veriyoruz. Çok yorulduk nihayet barış sağlandı. Bundan sonra temennimiz odur ’ki hiçbir problem olmayacak. Bir birileriyle komşuluk yapacaklardır. Buna inanıyoruz. Kısa sürede sağladığımız bu barışın İnşallah bu bölgemizde yaşanan tüm kan davalılara örnek olacaktır. Çünkü bu tür barışlar herkes için büyük bir rahatlıktır. Ancak biz bunu iki ay önce yaptık bitirdik fakat araya çomak sokarak tekrar bozdular. Ancak daha sonra yaptığımız girişimler sonucu bu gün aileleri barıştırdık ve çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Duaların okunmasının ardında iki ailenin fertleri, Kur'an-ı Kerim'in altından geçtikten sonra el sıkışarak kucaklaştılar.

Barış törenine; Korkut İlçe Belediye Başkanı Haşim Arık, Kırköy belde Belediye Başkanı Rahmetullah Yaktı, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.