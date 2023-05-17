WanHaber – Özel

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili seçimleri tamamlandı. 700 bini aşkın seçmenin bulunduğu Van’da 568 bin seçmen oy kullandı. Son dönemlerde Van bağımsız milletvekili adayı olarak seçimlere giren İdris Ahi, genel seçimler sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Seçimlere 1 gün kala Van Beşyol Meydanı’nda yaptığı 100 kişilik mitingle gündeme gelen Ahi, “ya meclise, ya mezara” vurgusu yaparak, gelecek dönem de aday olacağını açıkladı.

Genel seçimler sonrasını değerlendirmelerde bulunan Ahi, “Memleketimize, milletimize, devletimize, bu seçimin rahat geçmesi için çalışan tüm yetkilere teşekkür ederim. Ayrıca siyasi partilere de teşekkür ederim, bu seçim gerçekten güzel geçti” ifadelerini kullandı.

‘Van halkı bir 5 sene daha hizmetsiz kaldı’

Kendisinin kazanamamasından dolayı Van halkının kaybettiğini iddia eden bağımsız aday İdris Ahi; “Bazı dostlar bana diyor ki ‘İdris Ahi sen kaybettin.’ Ben de diyorum ki ben kaybetmedim. Van halkı bir 5 sene daha hizmetsiz kaldı. Benim davam, hizmetimdir. Herhangi bir ideolojim yok. Ben bir ideolojinin de peşinde değilim” diye konuştu.

‘Kendi ismimi zor buldum’

Yüksek Seçim Kuruluna itirazda bulunacağını söyleyen İdris Ahi, “Bir önceki seçime göre oylarımda artış var. Maalesef oy pusulalarında bağımsız adaylara büyük bir haksızlık söz konusu. Çünkü partilerin logosu oluyor ancak bağımsızların fotoğrafları olmuyor pusulada. Oysa bağımsız adayların fotoğraflarının olması gerekiyor. Biz bunun öncesinde de dilekçe verdik. Bize göre eşit bir durum değil bu. Orda da ismimizi küçük bir yazıyla vermişler. İnsan kendi ismini okuyamıyor. Ben sandık başına gittiğimde, kendi ismimi zor buldum” dedi.

Bir sonraki seçimlerde yeniden aday olacağını açıklayan Ahi, “Ben daha önce dedim, yine diyorum; Ya mezara, ya meclise. Hangisi önce gelirse artık, ben bunu bilemem. Bu seçimden bir ders alarak diğer seçimlere daha güzel bir şekilde hazırlanacağız” ifadelerini kullandı.

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik