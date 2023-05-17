Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. İlk turda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, en yakın takibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun birkaç puan önünde yer aldı.

İYİ PARTİ'DEN 3 GÜN SONRA İLK AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu 2. tur çalışmalarına hızla başlarken Millet İttifakı ortaklarından art arda destek paylaşımları geldi. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 gündür sessiz kalması dikkat çekmişti. İYİ Parti cephesinden Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu kameralar karşısına geçerek bir açıklama yaptı.

Zorlu, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazananı yoktur. 28 Mayıs yeni bir bakış açısının, yeni bir değerlendirmenin yapılacağı seçim olacaktır. Milletimizin Cumhur İttifakı'nı salt çoğunluğun üzerinde bir milletvekili sayısına ulaştırdığını görüyoruz. İstediğimiz oy oranına ulaşamasak da oylarımızı koruduğumuz görülmektedir. Yol haritamızı kapsamlı bir şekilde belirleyeceğiz." dedi.



"KILIÇDAROĞLU İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Zorlu açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki 11 günlük süreçte cumhurbaşkanı seçimine odaklanacağız. 2. tur seçiminde Millet İttifakı kazanacaktır. 10 ay sonra gerçekleşecek mahalli idareler seçimine de hazırlanmaya başlayacağız parti olarak. Partimiz Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı olması için var gücüyle çalışmaya devam edecektir.

"TUTUNAKLAR ARASINDA UYUŞMAYANLAR VAR"

Yoğun incelemeler neticesinde YSK verileri ile ıslak imzalı tutanaklar arasında uyuşmayanlar vardır. Dün saat 15 itibarıyla ilçe seçim kurullarına itirazlarımızı yapmış bulunuyoruz. Binlerce itiraz yapıldı ve her bir oyun sağlıklı bir şekilde yansımasını sağlayacağız.

Mersin'de incelemeler devam ediyor. Maddi hata düzeltmelerine yönelik olarak itirazlarımızın büyük kısmının YSK verilerine işlenmeye başladığını milletimizle paylaşmak istiyoruz. Seçimin meşruiyetine yönelik kaygılara yönelik bizim de hassasiyetimiz çok büyük.

İtirazlarımızın neticesine göre ortaya çıkan tabloyu milletimizle hızlı şekilde paylaşmaya çalışacağız. Seçim güvenliği konusunda YSK ve sandık verilerini karşılaştırmak için kullandığımız sistemimiz sorunsuz şekilde çalışmıştır. Siyasi iktidar eliyle devletteki tarafsızlığın ortadan kaldırıldığı, partizanlığın her yeri sarmakta olduğu bu süreçte kesin olmayan sonuçlara göre milletimizin Cumhur İttifakı'nı salt çoğunluğun üzerinde bir milletvekili sayısına ulaştırdığını görüyoruz."

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