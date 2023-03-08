Türkiye'nin bir gündemi depremin bıraktığı izler, diğer gündemi ise yaklaşan seçimler...

6 Şubat tarihinde gerçekleşen art arda depremler 11 ilde yıkıma neden oldu.

Felaketin ardından 1 ay geride kalırken, bölgedeki enkaz izleri silinmeye çalışılıyor.

Bir yandan da depremzedelerin, 14 Mayıs'taki seçimde nasıl oy kullanacağı merak konusu oldu.

Coğrafyanın büyük bir bölümünü vuran deprem, binlerce depremzedeyi evinden ederken, vatandaşların ikametleri değişti.

Bir kesim deprem şehirlerini terk ederek yurdun başka bölümlerinde yaşamaya başlarken, memleketlerinde kalan vatandaşlar da çadır veya konteyner kentlerde barınmaya başladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), depremzedelerin oy kullanabileceği alanları incelemek için sahaya indi.

Konuya ilişkin bir açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Depremzedelere yerleşmeleri için gösterilen karavan, çadır, prefabrik ev, yurt, huzurevi gibi yerlere, nüfus müdürlükleri, e-Devlet ve nüfusmatikler aracılığı ile yerleşim yeri adres beyanı yapabilme kolaylığı sağlandı.

Bakanlığın tam açıklaması ise şu şekilde;

Afetzede vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin azaltılması ve kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için 6 Şubat öncesinde yerleşim yeri adresi depremden etkilenen illerde bulunan vatandaşlarımızın diğer illere yerleşim yeri adres değişikliği işlemlerini nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve Nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilmelerine imkan sağlanmıştır.

Ayrıca Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesinin 7’nci maddesinin 4’üncü fıkrasına istinaden doğal afet sonucu yerleşim yerlerinin kullanılamayacak hale gelmesinden dolayı afetzede vatandaşlarımız, yerleşmeleri için gösterilen “karavan, çadır, prefabrik evler, yurt, huzurevi gibi yerler”e nüfus müdürlüklerimiz, e-Devlet ve Nüfusmatiklerimiz üzerinden yerleşim yeri adres beyanı yapabilecektir.

Ensonhaber