Yerlikaya, bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleştirilen "Ankara 365 Medya Buluşmaları" toplantısında, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Yerlikaya, göreve gelmesinin üzerinden bir yıl geçtiğini belirterek, görevi üstlendiği ilk gün, "85 milyon vatandaşı huzur ve güven içinde yaşatmanın, temel hak ve hürriyetlerini korumanın, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü, sarsılmaz kardeşliğini muhafaza etmenin varlık sebepleri" olduğunu söylediğini hatırlattı.

Milletin emrinde, görev ve sorumluluklarının bilincinde olduklarını bildiren Yerlikaya, temel referanslarının, hukuk ve insan hakları olduğunu ifade etti.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa ettiklerini dile getirerek, "Türkiye Yüzyılı'nda bakanlığımızın misyonu, Türkiye'nin huzurudur. Huzuru tesis etmek için de yer, zaman ve mekan ayırt etmeksizin terör örgütleri, organize suç yapılanmaları, zehir tacirleri, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve suç odaklarıyla mücadelemizi yılın 365 günü gece gündüz demeden sürdürüyoruz." dedi.

40 yılı aşkın süredir milletin huzuruna ve kardeşliğine kast eden bölücü terör örgütüne karşı devam eden kararlı bir mücadelenin olduğuna işaret eden Yerlikaya, bugün gelinen noktada terörü kazıyıp attıklarını, artık Munzur Çayı'nda huzurun sesinin hakim olduğunu söyledi.

"Teröristler gökyüzüne bakamaz hale geldi"

Yerlikaya, yılın 365 günü durmadan, duraksamadan operasyon yaptıklarını anlatarak, içeride İçişleri Bakanlığı, dışarıda Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı olmak üzere, nefes aldıkları yerde teröristlerin tepelerine çöktüklerini kaydetti.

Terör örgütüne katılıma değinen Yerlikaya, geçen yıl terör örgütüne 56 katılımın gerçekleştiğini ve bunun en düşük katılım olduğunu bildirdi.

Kırsalda ve şehirlerde bir yıl içerisinde 31 bin 994 operasyonun düzenlendiğini belirten Yerlikaya, "Bunun neticesinde ne yapıldı? İçişleri Bakanlığı, jandarma ve emniyetimiz olarak 1022 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Yerlikaya, 2016'nın sonunda yerli ve milli teknoloji ürünlerinin envanterlerine katılmasıyla güçlerine güç kattıklarını bildirerek, İHA, SİHA, İKU gibi hava unsurlarıyla 46 bin 678 saat uçuş gerçekleştirildiğini ve bu sayede teröristlerin gökyüzüne bakamaz hale geldiklerini ifade etti.

"1595 kişi FETÖ'den tutuklandı"

FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütleriyle mücadeleye işaret eden Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleriyle "Su uyur, FETÖ ve FETÖ vari örgütler uyumaz" mottosunu akıllarından hiçbir zaman çıkarmadıklarını söyledi.

Yerlikaya, FETÖ ile kararlılıkla mücadeleye devam ettiklerini belirterek, "Bakın, 5 bin 543 operasyonda 1595 tutuklu. Hakeza, DEAŞ da bir başka din istismarcısı terör örgütü. Dünyada DEAŞ'le ilgili başından bugüne en kararlı mücadele yapan tek ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bakın, 1607 operasyon ve tutuklama 903." diye konuştu.

Sol terör örgütlerine yönelik operasyonları anlatan Yerlikaya, "Bu dönemde engellenen 119'u bombalı olmak üzere 160 eylem. Bizim birinci görevimiz, önlemek, önleyici olmak." dedi.

Bakan Yerlikaya, parasal kaynağı olmadığında terör örgütlerinin nefes alamayacağını kaydederek, "Terör örgütlerine 1 liranın bile gitmesine tahammül edemiyoruz, edemeyiz. Dolayısıyla 52 milyon 525 bin lira ele geçirilmiştir. Buradaki 5 lira da bizim için önemli. Rakam küçük ya da büyük fark etmiyor." ifadelerini kullandı.

Terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticilerine ilişkin konuşan Yerlikaya, "Son bir yılda sözde 49 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi." bilgisini paylaştı.

"Şehir eşkiyalarının aziz milletimize şekil yapmasına fırsat veremeyiz"

Terör örgütlerinin ardından önem verdikleri bir diğer konunun organize suç örgütleri olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle şehir eşkiyaları. Şehir eşkiyalarının sokaklarımızda, mahallemizde, caddelerimizde, özür dileyerek söylüyorum, aziz milletimize şekil yapmasına, onların iradesinin üzerinde tahakküm kurmasına, helal kazançlarının üstüne söz söylemesine fırsat veremeyiz. Suç işlemekte sözüm ona kibirlenen bu yapılanmaların da kararlılıkla üzerlerine gidiyoruz." diye konuştu.

Yerlikaya, suç örgütlerine yönelik bir yılda 1451 operasyon düzenlediklerini belirterek şöyle devam etti:

"Planlı, projeli, fiziki, teknik takip gibi çok büyük bir organizasyonla, birden fazla iradenin bir araya gelerek kolektif bir ruhla hareket ediyoruz. Nasıl; İçişleri Bakanlığı, yani güvenlik birimlerimiz, yani jandarmam, emniyetim, savcılarımız, yani Adalet Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız, yani MASAK. Beraber çalışıyoruz. Adliyede tutuklama, adli kontrol oranlarının da ciddi manada yukarıya çıktığını sizlere ifade etmek isterim. Bir yılda çökertilen organize suç örgütü sayısı 585. MASAK, Hazine ve Maliye, kolektif ruh dedik. 106 milyar liralık maddi değeri olan mal varlığına el koyduk."

Uluslararası bir teşkilat olan Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) faaliyetlerine ilişkin konuşan Yerlikaya, "Burada biliyorsunuz, bizim gri listeyle ilgili bir durum söz konusuydu. Dört başlıkla ilgili görev dağılımında üç başlık İçişleri Bakanlığını ilgilendiriyordu. Bir başlık da Adalet Bakanlığımızı ilgilendiriyordu. İşi sıkı tuttuk. Bunların her biri o gri listeden çıkmaya giden bir kilometre taşları." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Arnavutluk'un başkenti Tiran'da FATF yönetimiyle değerlendirme toplantısı yaptıklarını anımsatan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı terörle mücadele ile kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimlerinin örnek vaka sunumu yaptıklarını ve FATF'ın bu çalışmaları takdirle karşıladığını anlattı.

Sınır aşan suçlarla mücadele rol oynayan uluslararası polis işbirliği teşkilatı olan Interpol-Europol'e Türk Polis Teşkilatının da üyesi olduğunu anımsatan Yerlikaya, "Bizim aradığımız ve bülten çıkardıklarımızı diğer ülkelerden, onların istedikleri eğer bizim ülkedeyse bizim de onları adalete teslim etmekle ilgili kararlılığımız 497 ile taçlandı. 344 kırmızı bülten, 153 difüzyon." diye konuştu.

Sokaklardaki zehir tacirlerinin "küçük, büyük, ortasına" bakmadıklarını vurgulayan Yerlikaya, arz cephesinin "nefesini kesmek", gençleri, vatandaşları zehirlemeye cüret edilemez hale getirmenin en büyük hedefleri olduğunu ifade etti.

"Arz ve talep cephesini birbirinden ayırt edemeyiz. Topyekun mücadele etmemiz lazım." diyen Yerlikaya, "seferberlik ruhuyla" hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

"Satıcı olmasa, bunun sunumu olmasa hiç kimse buna ulaşamaz." demenin olayı son derece basit bir anlatım tarzına indirgeyeceğini belirten Yerlikaya, burada medyaya, sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere çok büyük görev düştüğünü, toplumun tüm bireşenleriyle arz ve talep cephesinde mücadele edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Arzla ilgili en büyük görevin ve sorumluluğun İçişleri Bakanlığına ait olduğunu dile getiren Yerlikaya, "44 bin 937, en büyük operasyonumuz, daha çok burada projeli çalışıyoruz, imal ve ticaret noktasında. Bununla ilgili 31 bin 792 tutuklanma var. 13 bin 915 adli kontrol." dedi.

Serbest bırakılan şüphelilere de değinen Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Buradaki gözaltından serbest bırakılanlar da dahil, adli kontrolle serbest bırakıldığı, adliyeye gitti, orada gözaltı alındıktan sonra tutuklananlar ve adli kontrollerin dışında kaldığı, sevinip 'Bana bir şey olmadı' diyenlere buradan seslenmek istiyorum. Gözümüz onların üzerinde. Hiçbir zaman bırakmıyoruz. İsteriz ki bu işi yapmasınlar. Doğru yoldan gitsinler. Hukuk ve etik değerlere saygılı olsunlar. Ama biz onların yanlış yolda, yani ceza kanunu bu maddesine girdiği an bilin ki daha önce cezaevine gönderdiğimiz sözde arkadaşlarının yanına göndermekte kararlıyız."

Kullanıcılıkla ilgili 246 bin operasyon düzenlendiğini bildiren Yerlikaya, geçen hafta sonu itibarıyla cezaevlerindeki 337 bin hükümlü ve tutukludan yüzde 30'dan fazlasının uyuşturucu hükümlüsü olduğunu söyledi.

Narkotik verileri de paylaşan Yerlikaya, "Kilogram esaslı olanların toplamı 128 ton, adet esaslı olanların toplamı 63 milyon ve kök olarak 162,5 milyon kök, bir yıllık bizim uyuşturucu arzıyla ilgili olan mücadeledeki sizlerin huzuruna getirmiş olduğumuz rakamlar." ifadelerini kullandı.

Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta yüzde 3,8 düşüş

Bakan Yerlikaya, kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta bir önceki yıla göre yüzde 3,8, mal varlığına karşı işlenen suç sayısında ise 14,6 oranında düşüş kaydettiklerini belirtti.

İçişleri Bakanlığının önleme ve yakalama görevlerinin bulunduğunu hatırlatan Yerlikaya, suçluları yakalayıp adalete teslim etme kısmını "aydınlatmak" olarak tanımladıklarını söyledi.

Yerlikaya, "Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta aydınlatma oranımız yüzde 97,2. Mal varlığına karşı aydınlatma oranımız 74,2, bir yıl ortalaması ama geçen yıl 71'miş. Şimdi evden hırsızlık bir yılda yüzde 33,4 düşmüş. Günlük, daha önceki yıl 185 evden hırsızlık olayı yaşanırken bu olay sayısı yüzde 23'e düşmüş." şeklinde konuştu.

Gıyabında yargılanırken hapis cezası verilenlerin yakalanmasına ilişkin verileri aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Biz bununla ilgili hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, kasten öldürme, cinsel suçlar, KOM, terör ve narkotik ve diğer suçlar diye kümelendirdik ve 5 yıla kadar, 5-10 yıl, 10 yıl üstü diye ayırdık. Türkiye'deki toplam hapis yakalamasından bir yılda 198 bin yakalama oldu. Yakalamayla ilgili şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Biz bir yılda 34 bin 843 hırsız yakalamışız. Beş hırsızlık türünün toplamını söylüyorum. Bu beş hırsızlık türünün tamamında 33, 31, 23, 38, 16 düşüş var."

"5 ayda 96 bin 795 yakalama"

Bu yılın 5 aylık dönemiyle 2023'ün aynı dönemine ilişkin rakamları paylaşan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Yakalamalarla ilgili durmuyoruz. 5 ayda 96 bin 795 yakalama. Yani hırsızlığın 5 türüyle ilgili 16 bin 295 yakalama yaptık. Şimdi neticesini görelim. Evden hırsızlık 45,2. Demin bir yıl ortalamasını 185'ten 123'e indirmiştik ama şimdi günlük Türkiye'deki evden hırsızlık olayı, şimdilik. İddiamız, hedefimiz bu değil. Daha ileriye gideceğiz yıl sonu itibarıyla.

Olay sayısını 5 hırsızlık türünde yüzde 46,5 düşürmüşüz. Aydınlatma oranımız da şimdilik 75,1. Daha yukarıya gideceğiz. Dolandırıcılıkla ilgili, çevrim içi dünyayla ilgili ortalama 4,5-5 saat günlük ortalamamız var. Orada da suç işlenmesini önlemek ve yakalamakla ilgili sanal devriyelerimiz o binanın ışığı sönmeden 24 saat esaslı çalışıyorlar. Bakın bir yılda 11, artış olan tek suçtur dolandırıcılık. Ama 11,7'yi 3,9'a indirdik."

Yerlikaya, bu suç türündeki planlı çalışmalarının da milletin ve medyanın desteğiyle devam edeceğini vurguladı.

"Bir yılda 108 bin 320 ruhsatsız silahın ele geçirildi"

Ruhsatsız silah cezasının caydırıcılığıyla ilgili kanun tasarısının Meclis'in onayından geçmesi durumunda caydırıcılıktaki güçlerinin çok daha ileri boyuta ulaşacağını ifade eden Yerlikaya, son bir yılda 108 bin 320 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini belirtti.

Kara vatan ve mavi vatanın yanı sıra bir de siber vatanın varlığına işaret eden Yerlikaya, daha geniş ve ucu bucağı olmayan bu alanın içerisinde "eşkiyaların ve zehir tacirleri"nin bulunduğunu vurguladı.

Yerlikaya, bu kapsamda insanın aklına gelmeyen, yeni keşfedilen suç türleriyle karşılaştıklarına dikkati çekerek, "Devlet olarak, İçişleri Bakanlığı olarak, Milli İstihbarat olarak, siber vatanında da biz siber devriyelerimizle az önce de ifade ettiğim gibi durmuyoruz, duraksamıyoruz." dedi.

Suç unsuru olabileceği değerlendirilen 209 binin üzerinde sosyal medya hesabının incelendiğini aktaran Yerlikaya, bunlardan 39 bin 671'inin terörle iltisaklı olduğununun tespit edildiğini, 297 kişinin tutuklandığını, bilişim-ödeme-yasa dışı bahisle ilgili 3 bin 63 kişinin tutuklandığını, çevrimiçi çocuk istismarında ise 237 kişinin tutuklandığını söyledi.

Yerlikaya, incelenen 661 milyon X hesabının 191 milyonunun bot hesap olduğunu ve bu hesaplardan 14 milyar paylaşım yapıldığını kaydederek, "Bizde öyle bir sistem var ki tek tek sayıyoruz, görüyoruz ve bu paylaşımların 5,4 milyarı yani yüzde 39'u olumsuz ve spekülatif nitelikli paylaşım. Böyle bir sosyal medya mecrası olduğunu da hassasiyetle belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Göç verileri

Bakan Yerlikaya, dünyanın en büyük uğraş alanının göç konusu olduğunu bildirdi. Türkiye'nin göç konusunda mücadele ettiğini vurgulayan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Ülkemize girişi, kalışı, çalışması ve çıkışı yasal olan yabancıya biz düzenli yabancı diyoruz. Eğer girişi, kalışı, çalışması ve çıkışı yasal değilse biz onlara düzensiz göçmen diyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yapmaya çalıştığımız şey şu; düzensiz göçle mücadele etmek ve buna imkan sağlayan düzensiz göçmen organizatörü kaçakçılarıyla mücadele etmek. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine 7 bin 600 civarında operasyon yaptık 4 bin 493'ünü tutukladık ve bu bizim 81 valimizin, emniyetimiz ve jandarmamızın belli başlı performans kriterlerinden birisi. 81 valimize vermiş olduğumuz talimat o dur ki göçmen kaçakçılığı organizatörlerine nefes aldırmayacaksınız. Çünkü 7 bin kilometre ileriden benim ülkeme gelmeye cesareti nasıl bulabilir, ömründe hiçbir şekilde şehir dışına bile çıkmamış bir göçmen. Bu ağı çökertmek bizim en büyük gayretimiz. Bu yıl fevkalade başarı gösterdik."

Düzenli göçmenlere ilişkin ülke genelindeki verileri paylaşan Yerlikaya, 3 milyon 114 bin 99 geçici koruma altındaki Suriyeli, 1 milyon 125 bin 623 ikamet izinli, 234 bin 528 ise uluslararası koruma altında olan yasal göçmen bulunduğunu söyledi.

"Sınırlarımızdan girişi engellenen 194 bin 450 düzensiz göçmen var"

Bakan Yerlikaya, 19 Temmuz 2023'te İstanbul'da başlattıkları "Mobil Göç Noktası"na ilişkin verileri de paylaştı.

Mobil Göç Noktası'nın büyük işler yaptığını belirten Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir komplikasyonla karşılaşmadan biz bu fikri ortaya attık. Pilot bölge olarak İstanbul'da denedik, mükemmel sonuç aldık. Bakın 746 bin sorgulanan kişi. Yani Taksim'de geliyor çok uzun duruyor. 4 saat boyunca polis baktığı zaman kimliğinizi görebilir miyim? Eğer yanında kimlik yok ise diyor ki şu görünen araca sizi bir dakika misafir edebilir miyiz? Evet diyor. O aracın içerisinde parmak izi... Düzenli yani yasal kalışı olan bir yabancı olduğunu gördüğümüz zaman anlayışı için teşekkür ediyoruz. Değilse kendisini biz geri gönderme merkezine götürüyoruz ki kendi ülkesine geri gönderebilelim."

Yerlikaya, Kurban Bayramı'ndan sonra bu araçlardan 100'ünün daha envanterlerine katılacağını aktardı.

Sorgulanan 746 bin kişiden 81 bin 198'inin geri gönderme merkezlerine gönderildiğini kaydeden Yerlikaya, bu uygulamaların umuma açık olan yerlerde yapıldığını söyledi.

Yerlikaya, düzensiz göçmenlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

" "Sınırlarımızdan girişi engellenen 194 bin 450 düzensiz göçmen var. 141 bin 187 kişi İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi'nin başarılı çalışmalarıyla deport edildi. Yani kendi ülkesine geri gönderilen düzensiz göçmen. Bu rakam, İçişleri Göç İdaresinin 2014'ten bu yana bütün zamanların en iyi rakamı. 401 bin 325 rakamı da vize muafiyeti ve ikamet süresi biten kendiliğinden çıkış yapan yabancılar. Şimdi böyle büyük bir rakam nereden ortaya çıktı? Bu araçlarla oldu. Eğer umuma açık olan yerlerde devamlı, hiç kesintisiz bayram, yılbaşı hiçbir zaman devamlı kimlik kontrolü yaparsanız yakalanma endişesi ne yaptı biliyor musunuz? 401 bin 325 vizesi bitmiş kişi ülkesine döndü. Bir yılda 103 bin 45 Suriyeli döndü. 2016'dan bugüne kadar ise 658 bin 463 Suriyeli evine döndü."

"Kurban Bayramı'nda 66 bin 92 arkadaşımız görevli"

Yerlikaya, 15 Nisan-11 Haziran'da trafikte 20 milyon 140 bin denetim yaptıklarını belirterek, hız, cep telefonu kullanımı, kırmızı ışık, emniyet kemeri ve çakar kullanımı olmak üzere 3 milyon 39 bin 766 işlem yapıldığı bilgisini verdi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından trafik kazalarının bir halk sağlığı sorunu olarak görüldüğünü hatırlatan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Trafik kazalarının yüzde 38 sebebi aşırı hız. Bu yıl yine Kurban Bayramı'mızda tedbirlerimizi tıpkı daha önceki 9 günlük Ramazan Bayramı tatilindeki gibi emniyetimiz, jandarmamız aldı. 66 bin 92 arkadaşımız görevli. Bayramın bitimine kadar 12 gün boyunca bu arkadaşlarımız günlük 17 bin 931 tim, o timlerde 1 günde çalışan sayısı 37 bin 810. 1063 radar, 290 ortalama hız ihlal tespit sistemi, 318 Elektronik Denetleme Sistemi (EDS). Bunların tamamı 24 saat esaslı çalışacak."

"Yolun sonunun bayram olmasını canıgönülden istiyoruz"

Yerlikaya, trafik denetim ve kontrollerinin sayısının kesintisiz olarak güçlü yapılmasının, kazalarla ters orantı olduğunu vurgulayarak, "Daha önceki bayram tatillerindeki en az ölümlü kaza, geçen Ramazan Bayramı'nda oldu." dedi.

"Motto"larının "Hızını düşür, yolun sonu bayram olsun, çünkü hayatla yarışılmaz" olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır. Gelin, trafik kurallarına uyalım, kemerimizi takalım, kırmızı ışık ve trafik işaretlerine uyalım, birbirimize yardımcı olalım, dinlenerek gidelim. Yolun sonunun bayram olmasını canıgönülden istiyoruz." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı olarak çok büyük bir aile olduklarını ifade eden Yerlikaya, ülke ve millet için can vermeyi şeref sayan kahramanlarla çalıştıklarını ve tüm mesai arkadaşlarının bu mücadeleye omuz verdiğini söyledi.

Yerlikaya, vatandaşları bilgilendirmeye devam edeceklerini bildirerek, başta Filistinliler olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.