Bu vahim olayın ardından huzurevi personeli tutuklanarak cezaevine gönderildi ve konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Olay, 8 Haziran Cumartesi günü akşam saatlerinde Beykoz'un Kavacık semtinde bulunan bir huzurevinde gerçekleşti. İddiaya göre, hasta bakıcı Mehmet Şakir Ö., huzurevinde yaşayan A.G., İ.Y. ve D.A.Ç.'ye şiddet uyguladı ve bu dehşet dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Huzurevinde yaşanan bu şok edici olayın duyulmasıyla birlikte Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda mağdur kişilerin ifadeleri alındı ve şüpheli hasta bakıcı Mehmet Şakir Ö. gözaltına alındı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntülerde, hasta bakıcının yatağa yatırdığı hastaya bağırdığı ve şiddet uyguladığı açıkça görülüyor. Bu olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayın incelenmeye başlandığı ve gerekli adli ve idari işlemlerin başlatıldığı belirtildi. Ayrıca, yaşanan olayın mağduru olan huzurevi sakinlerinin sağlık muayeneleri yapıldıktan sonra ifadelerinin alındığı ve kuruluş hakkında da gereken sürecin işletileceği vurgulandı.