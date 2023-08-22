Tahmini Okuma Süresi: dakika

WanHaber – ÖZEL

HÜDA-PAR Van İl Başkanlığı, her hafta Van’ın sorunlarının dile getirildiği basın toplantısını bugün de gerçekleştirdi.

Basın açıklamasını HÜDA-PAR Van İl Başkan Yardımcısı Faruk Tasan yaptı.

“BU MEMLEKETE KALICI ESERLER BIRAKALIM”

Milli gelir sıralamasında Van’ın bulunduğu konumu eleştiren HÜDA-PAR Van İl Başkan Yardımcısı Faruk Tasan, “Van ilimiz 2022 yılında kişi başına düşen milli gelir sıralamasında Türkiye’de 77. sırada yer almaktadır. Maalesef ilimiz eğitimde de Türkiye sıralamasının en sonlarında yer alarak 75. sıradadır.

Bu sıralama Van için üzücü bir durumdur. Biz diyoruz ki; eğer bu halka hizmet etmek istiyorsanız bu memleketin eğitim seviyesini hep birlikte yükseltelim ve bu memleketin işsizlerine iş ortamları oluşturalım. Bu memlekete kalıcı eserler bırakalım. Amacımız sadece zamanı kurtarmak olmasın. İnsanı yaşatalım ki toplum yaşasın” ifadelerini kullandı.

“İŞSİZLİK ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR”

İşsizliğin gün geçtikçe arttığını söyleyen HÜDA-PAR Van İl Başkan Yardımcısı Faruk Tasan, “Van’ın bütün sorunları gerek altyapı gerekse de üst yapı sorunları bittikten sonra, elbette diğer bazı uygulamalara da yer verilebilir.

Ancak ehemmiyet sırasına göre öncellik ne ise oradan başlamak gerekir. İşsizlik başını almış gidiyor. Enflasyon yüksekliğinden dolayı halk kemer sıktığı halde kamu kurumlarının israf boyutuna varacak harcamalara devam etmesi akıllara görev başındakilerin samimiyetsizliğinden başka bir şey getirmiyor” diye konuştu.

“BİR ANLAM VEREMEDİK”

HÜDA-PAR Van İl Başkan Yardımcısı Faruk Tasan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “dindar nesil yetiştirme” sözünü hiçbirimiz unutmadık. Buna rağmen belediyelerin gençleri dinden ve ahlaktan uzaklaştırabilecek her türlü etkinlik ve festivalleri niçin düzenlediklerine ve ne amaçla yaptıklarına bir anlam veremedik. Yapılan bu festivaller ve konserler ciddi israfa sebep olmaktadır.

Ayrıca ekonomik sıkıntıların dorukta olduğu bir dönemde, halkın parasının kültür ve medeniyet değerlerimizle barışık olmayan etkinliklere harcanması doğru bir adım değildir” ifadelerini kullanarak konuşmasını tamamladı.

Haber: Mehmet Salih Giyci – Fatma Öztürk